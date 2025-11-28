快訊／楊瓊瓔宣布參選台中市長！黨內決戰江啟臣 喊話「我準備好了」

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

國民黨立委楊瓊瓔今（28）日晚間在臉書正式宣布參選台中市長，明確表態將投入黨內初選。她強調自己「準備好了」，要延續現任市長盧秀燕的施政方向，全力為台中繼續打拚。這也意味著，她將在藍營初選中，直接對上同為台中區域立委、現任立法院副院長的江啟臣。

楊瓊瓔宣布參選台中市長。（圖／臉書）

楊瓊瓔稍早發文，表態參選台中市長，她回顧自己的政治資歷，表示從24歲起擔任台中民意代表，歷任兩屆省議員、七屆立法委員，也曾受盧秀燕市長邀請擔任副市長，對台中發展「有非常深刻的了解」。她指出，這些年透過不同職務，深刻感受到市民需求與城市轉變，因此在各界勸進下決定投入市長初選，希望能以長期累積的經驗，帶領台中繼續前進。

她也在文末再次向台中市民喊話，感謝支持與肯定，並承諾未來將提出市政願景藍圖，延續盧秀燕任內的重要建設，包括交通、治安、教育與城市發展等方向。楊瓊瓔強調，台中的每一步成長都靠市民共同推動，她會「義無反顧、全力以赴」，期待與台中一起努力、一起進步。

楊瓊瓔原文：

瓊瓔24歲起擔任台中的民意代表，

二屆省議員，七屆立法委員，

並曾受盧秀燕市長邀請赴任副市長一職，

對台中有非常深刻了解。

許多市民朋友勸進我參加黨內台中市長初選，

謝謝大家的支持與肯定。

向所有台中市民朋友報告：我準備好了！

未來也會推出相關的市政願景，延續盧市長的市政建設，

希望能夠跟台中一起進步、一起努力，

市民的需求與託付，瓊瓔義無反顧，全力以赴。

