快訊／楊金龍出招！央行利率連7凍成定局 背後超硬關鍵原因曝光

財經中心／師瑞德報導

第四季央行理監事會議今登場，利率「連7凍」維持2%，重貼現率不變。儘管美國降息，但台灣因經濟優於預期且防房市過熱，恐延至2026才降息。楊金龍會後談話成焦點，房市管制料將持續，出口商則緊盯台幣匯率走勢。（圖／資料照片）

第四季中央銀行理監事會議今日召開，政策利率將維持不變，延續連續第7次凍結，重貼現率續停2%、擔保放款融通利率2.375%、短期融通利率4.25%。 央行總裁楊金龍會後談話，將成為投資人與業者密切關注的風向球。

今年台灣經濟成長優於預期、通膨壓力趨緩，為利率按兵不動提供空間。 專家分析，儘管聯準會上週採取鷹式降息，央行仍傾向觀望至2026年上半年再議降息。 兩位學者指出，目前並非鬆綁房市管制的時機，選擇性信用管制恐維持現狀，以防資金氾濫推升房價。

會議焦點不僅限於利率，更延伸至匯市態度。新台幣近期走強，若央行維持鴿派立場，匯率可能呈「緩升」格局，影響出口產業。 房市方面，業者擔憂管制不退，交易量恐持續低迷，但央行聲明用詞將暗示未來走向。

此輪會議結果料穩市場信心，但若意外調整，將引發股市波動。投資人靜待央行表態，預期短期內金融環境維持穩定。

中央銀行總裁楊金龍指出，近期外匯市場有遭遇「禿鷹式炒匯」攻擊的跡象，央行已提早發現並進場調節。（圖／記者師瑞德攝影）

