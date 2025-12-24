快訊／標普刷新高後高檔震盪 庫克抄底Nike飆逾4%

財經中心／程正邦報導

標普刷新高後高檔震盪，四大指數盤中小幅微漲。（圖／翻攝Yahoo!股市）

今（24）日是平安夜，美股迎來半天的縮短交易時段。市場正式進入歷史上勝率極高的「聖誕行情」（Santa Claus Rally）窗口，投資情緒在多空交織中維持在高檔整理。儘管強勁的GDP數據一度壓抑降息預期，但標普500指數在昨日刷出 6,909.79點 的歷史新高後，今日盤中表現持穩。

市場目前正處於「利多消化期」，雖然英特爾（Intel）因製程技術疑慮重挫，但Nike在蘋果執行長庫克（Tim Cook）大舉入股的加持下成為盤中亮點。

Nike在蘋果執行長庫克（Tim Cook）大舉入股的加持下成為盤中亮點，飆逾4%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

經濟數據強韌：GDP與PCE的拉鋸戰

昨日美國商務部揭曉了第三季國內生產毛額（GDP）初值，年化成長率高達 4.3%，遠超市場預期的 3.2%，寫下兩年來最強表現。然而，聯準會（Fed）最看重的通膨指標——個人消費支出（PCE）物價指數年增率報 2.8%，依舊高於 2% 的目標。

貝萊德（BlackRock）策略師警告： 隨著本輪週期已累積顯著降息，若勞動市場未見惡化，2026年進一步降息的空間恐相當有限。目前芝商所（CME）FedWatch 顯示，交易員仍維持明年降息兩次的預期，這為年底股市提供了「上有壓、下有撐」的基礎。

科技股漲跌互見，蘋果盤中股價小漲0.88%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

盤中數據看板：四大指數窄幅波動

由於假期交投轉趨清淡，四大指數在平盤附近震盪（截至台灣25日凌晨近1時）：

* 道瓊工業指數： 上漲 225.80 點（0.47%），報 48,668.21 點。

* 標普 500 指數： 上漲 17.89 點（0.26%），報 6,927.68 點。

* 那斯達克指數： 上漲 26.94 點（0.11%），報 23,588.78 點。

* 費城半導體指數： 上漲 15.04 點（0.21%），報 7,199.56 點。

黃金與避險資產：金價盤中續強，報每盎司 4,512.10 美元。受惠於地緣政治不確定性及避險需求，黃金今年漲幅已破 70%，創下 1979 年以來最佳年度表現。

輝達 受英特爾製程傳聞影響及漲多回吐，盤中下跌約 0.79%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

個股焦點：有人抄底、有人出局

1. Nike（NKE）：庫克金口加持，股價強彈逾 4%

Nike 上週經歷崩跌，股價一度重挫。然而，監管文件顯示蘋果執行長 庫克（Tim Cook） 以每股約 58.97 美元購入 5 萬股 Nike 股票。此舉被市場解讀為「底部已現」，推升 Nike 盤中股價飆漲 4.60%（報 59.98 美元），成為今日道瓊最強勢成分股。

2. 英特爾（INTC）：先進製程遭輝達打臉？股價重挫

市場傳出輝達（NVIDIA）已暫停使用英特爾 18A 先進製程進行晶片生產測試，引發市場對英特爾製造技術能否如期達標的強烈疑慮。英特爾盤中股價一度下跌逾 3%，截稿前報 35.97 美元，跌幅達 1.04%。

英特爾（INTC）先進製程遭輝達打臉，股價跌幅一度達到3%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

3. 輝達（NVDA）與特斯拉（TSLA）：權值股走勢保守

* 輝達： 受英特爾製程傳聞影響及漲多回吐，盤中下跌約 0.79%。

* 特斯拉： 面對 NHTSA 對 Model 3 緊急車門釋放裝置的缺陷調查（涵蓋約 18 萬輛車），股價表現平平，在平盤附近爭扎，跌幅達1.06%。

台積電ADR在高檔震盪，盤中小漲0.54%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

聖誕老人會送上 7000 點大禮？

LPL Financial 首席策略師指出，從 12 月 24 日到隔年 1 月初的這段「聖誕行情」期間，標普 500 指數正收益的機率高達 78%。若今日標普能守住 6,900 點大關，元月效應將有極大機會帶領美股直衝 7,000 點 心理關卡。

提醒： 紐約證交所（NYSE）將於今日下午 1 點提前收盤，明日（25日）全天休市。

