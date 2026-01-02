快訊／標普破首日魔咒！AI助燃費半暴漲 台積電ADR狂飆5%

財經中心／程正邦報導

美股今天開盤大漲，標普破首日魔咒，AI助費半暴漲3.61%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

2026年華爾街首個交易日（2日）未受「元月效應」慣性的壓抑，在 AI 題材與半導體強勁買氣帶動下，主要指數開高走高。儘管巴克萊（Barclays）等機構示警股市已處於歷史高點，但台積電（TSM）南京廠獲得出口豁免的利多消息，猶如為半導體族群注入強心針，帶動費城半導體指數一度大漲逾 4.6%，不僅扭轉了過去 3 年新年首日收跌的頹勢，更讓台股天價神話在海外同步共振。

台積電（TSM）南京廠獲得出口豁免的利多消息，讓台積電ADR開盤狂飆5%，盤中小幅滑落仍維持漲勢。（圖／翻攝Yahoo!股市）

盤中指數表現：費半一枝獨秀，那指衝破 2.3 萬大關

截至台北時間 3 日凌晨 1 時，美股呈現科技領跑、金融與傳統產業跟進的格局。那斯達克綜合指數上漲逾 200 點，即使盤中小幅滑落，仍穩站 23,00 點；標普 500 指數則挑戰 6,900 點整數關卡。

* 道瓊工業指數： 上漲 147.83 點（+0.31%），報 48,211.12 點。

* 那斯達克指數：微跌 38.03 點（-0.16%），報 23,203.96 點。

* 標普 500 指數： 微跌 0.75 點（-0.01%），報 6,844.75 點。

* 費城半導體指數： 大漲 255.66 點（+3.61%），報 7,338.79 點。

AI 巨頭輝達 (NVDA) 持續獲資金青睞，盤中上漲約 1.74%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

焦點個股：台積電南京廠「解套」獲大單，特斯拉利空出盡？

本交易日最耀眼的明星莫過於晶圓代工龍頭台積電。因美國商務部核發南京廠為期一年的出口許可，確保設備進口無虞，緩解了地緣政治的斷鏈疑慮。

* 台積電 ADR (TSM)： 盤中股價飆升 3.73%，暫報每股 315.22 美元。對比台股（2330）今日創下的 1565 元天價，ADR 溢價空間持續拉大，顯示國際資金高度看好其先進製程的穩定性。

* AI 巨頭輝達 (NVDA)： 持續獲資金青睞，盤中上漲約 1.74%，再度扮演 AI 板塊的定海神針。

* 特斯拉 (TSLA)： 儘管第四季交車量預估年減 15%，且歐洲市場表現慘淡，但在「利空出盡」與大盤氣氛帶動下，早盤逆勢小漲 0.76%，盤中疲軟下跌 1.20% 。

* 比亞迪 (BYDDY)： 在中國本土達成全年銷量目標激勵下，OTC 盤中股價勁揚 5.04%。

特斯拉 (TSLA)第四季交車量預估年減 15%，歐洲市場表現慘淡，盤中下跌 1.20% 。（圖／翻攝Yahoo!股市）

總體經濟與債市：勞動市場強勁，降息預期降溫

根據最新數據，美國 12 月製造業 PMI 終值報 51.8，顯示景氣擴張穩定。而首次申請失業救濟人數降至 19.9 萬人的強韌數據，讓聯準會（Fed）年初降息的希望轉趨渺茫。

10 年期美債殖利率升至 4.173%，市場對 2026 年首場會議（FOMC）降息一碼的機率已壓低至 15% 以下。 避險資產黃金小幅反彈至每盎司 4,364 美元，而美元指數則持穩在 98.39。

中國電動車龍頭比亞迪 (BYDDY)達成本土全年銷量目標激勵下，OTC 盤中股價勁揚 5.04%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

華爾街點評：2026 是「估值擴張」還是「政策衝擊」之年？

KCM Trade 分析師 Tim Waterer 指出，今日的漲勢證明 2025 年的 AI 牛市主軸成功接軌至 2026 年。然而，德意志銀行提醒投資人，今年需密切關注美國最高法院對關稅合法性的裁決，以及川普對下一任聯準會主席的提名，這些政策變數將是今年股市能否維持 11% 預期成長空間的關鍵。

