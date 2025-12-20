快訊／模仿北捷案？不明帳號放話「台中新光目標50人」：張文是我兄弟

記者林意筑／台中報導

台北市昨（19）日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上百貨6樓畏罪墜樓身亡，共造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。沒想到今日稍早，有不明人士於社群平台上揚言「將前往台中新光三越行凶」，警方獲報後展開追查，確認發文IP位置在境外，為保險起見仍加派警力前往周邊巡守警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

有不明帳號揚言前往台中新光行凶，對此轄區警方加派警力前往周邊巡守警戒。（圖／翻攝畫面）

今日上午10時19分許，台中第六警分局接獲通報，有不明人士在社群平台Instagram上留言，大嗆「大家好，張文是我兄弟，謝謝張文殺了那麼多人，我會更加努力殺死更多人，下一個地點台中新光三越，目標50人，敬請期待」，大批網友驚見後嚇得立即通報警方。經警方調閱該留言網路協定位址，確認該帳號IP位置來自於境外，位於柬埔寨。

但由於昨日台北車站、中山商圈才剛發生隨機殺人案，為了保險起見，警方與百貨館方聯繫後啟動應變機制，不僅強化館內外安全管理措施，更派遣警力加強周邊巡守與警戒，且在各個交通節點及人潮密集處所提升巡邏密度，確保現場秩序與民眾安全無虞。

第六分局強調，警方將持續採取滾動式檢討，強化各項維安作為，也提醒如在網路散布危害公眾安全之訊息，將觸犯刑法第151條「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處二年以下有期徒刑」；呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案，並保持適當距離，共同維護公共安全。

