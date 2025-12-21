快訊／模仿張文…捷運出口怒吼「我有槍」釀1警傷！裁定羈押

記者莊淇鈞、簡榮良／新北報導

1219北捷隨機殺人案，27歲兇嫌張文一連串失控行徑，釀4死11傷，恐懼瀰漫全台，也出現模仿犯。昨（20）日新北市蘆洲區有1名35歲邱姓男子，突然在捷運三民高中站1號出口怒吼「我有槍」，一度拉扯害一名警方受傷，檢察官訊問後，認被告涉犯刑法恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪嫌，犯嫌重大，且有反覆實施之虞，已向法院聲請羈押獲准。

邱男被警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北地檢署表示，有關昨(20)日上午新北市蘆洲區三民高中捷運站出口外發生邱姓男子於該處高喊「我有槍」，並攻擊至現場處理員警案件，該被告經警方以現行犯逮捕移送，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪嫌，犯嫌重大，且有反覆實施之虞，已向法院聲請羈押獲准。地檢署強調，對於造成公眾危害之暴力行為絕不寬貸，必將嚴查速辦，請民眾安心。

邱男被法院裁定羈押。（圖／翻攝畫面）

