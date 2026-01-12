快訊／機車突詭切釀連環撞1車噴飛！3騎士受波及 1人傷勢嚴重送醫

社會中心／新北報導

倪姓男子騎車左轉時，疑因未禮讓直行車，與兩輛對向直行機車發生劇烈衝撞。(圖/翻攝畫面)

新北市中和區民享街今（12）日傍晚17時傳出機車連環撞事故！倪姓男子騎車左轉時，疑因未禮讓直行車，與兩輛對向直行機車發生劇烈衝撞，甚至波及一旁路邊停車格的機車。事故造成三車連環倒地，其中葉姓騎士四肢多處擦挫傷，由救護車緊急送往雙和醫院救治。

根據警方調查及監視器畫面顯示，昨日下午 5 時許，21 歲的倪男駕駛普重機行經民享街欲左轉進入 89 巷時，正巧 42 歲的葉男與 52 歲的辛男（C車）正沿民享街往中山路方向直行。雙方在路口發生強力碰撞，辛男的機車倒地後更因慣性作用，再撞上邱姓女子停放在路邊機車格內的機車。

廣告 廣告

雙方在路口發生強力碰撞，辛男的機車倒地後更因慣性作用，再撞上邱姓女子停放在路邊機車格內的機車。(圖/翻攝畫面)

中和分局警消獲報後迅速抵達現場處理。初步檢視傷勢，葉男因倒地翻滾導致四肢多處受傷，隨即送往雙和醫院觀察；而辛男雖也有擦挫傷但表示無需就醫，倪男與路旁的邱女則未受傷。警方現場對三名駕駛進行酒測，結果數值均為 0，排除酒駕。

中和分局交通分隊已依規定完成現場測繪、攝影及事故建檔。警方呼籲，駕駛人行經巷口轉彎時，務必遵守「轉彎車應讓直行車先行」之規定，並減速慢行注意左右來車，以避免憾事發生。

事故造成三車連環倒地，其中葉姓騎士四肢多處擦挫傷，由救護車緊急送往雙和醫院救治。(圖/翻攝畫面)

更多三立新聞網報導

獨／金門金沙戲院開幕驚傳意外！舞者遭噴火燒臉 直播畫面嚇壞萬名觀眾

南投貨車載肥料又載移工 衝下邊坡撞斷電桿翻覆2死2傷

北海道酒吧牆內藏屍案！老闆「擺滿空氣清淨機」問客：有聞到異味嗎？

真的沒錢？中國學校驚傳收「趴睡費」午休每人每學期收1151元

