快訊／檢方細查張文金流！超縝密「金錢規劃」曝光

台北地檢署今（15）日下午召開記者會說明張文案偵查結果，檢方指出，根據張文金流來源判斷，張文並沒有收到其他金援，都是自身存款或家人給錢，而張文生活費規劃縝密，具體開銷曝光。

檢方說明，112年8月28日，張文當時自保全工作離職後不久，將帳戶內餘存款一次性全數提領為現金，金額達62萬6,838元。其後，張文於112年12月17日建立名為「金錢規劃.txt」的檔案，該檔案一直保留至114年12月15日才被開啟後刪除，與實際犯案時間114年12月19日僅相隔數日。

在金流來源方面，檢方指出，張文自109年起的資金來源僅包括母親王姓女子的資助，以及其歷年薪資所得，累計金額約198萬6,961元，查無任何不明或異常金流挹注。另查，張文於112年8月28日提領郵局與元大銀行帳戶後，截至案發前，可動用資金約96萬7,438元，整體金流結構單純。

檢方進一步分析支出情形指出，張文購買刀具、防毒面具、戰術手套、多功能工具、防風打火機，以及製作汽油彈所需材料，均透過網路拍賣平台購入，相關支出合計約3萬7,563元，另有軍用仿真煙霧彈款項約4萬8,200元；其餘資金則用於房租、金融卡消費與日常生活開銷。檢方統計，張文失業期間長達844天，平均每日生活費約445.9元，顯示其資金足以支應生活與犯案所需，未見任何他人金援或共犯協助情形。

