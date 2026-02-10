快訊／檢調搜索高金素梅國會辦公室

▲檢調今天上午現身高金素梅國會辦公室進行搜索。圖為北檢主任檢察官曾揚嶺（左別胸章者）、調查局國安站主任楊任之（右拿紙袋者）。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 高金遭搜索消息傳出，是今天一早國民黨立委羅智強在臉書爆料，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰」。高金辦公室也證實遭搜索，但不清楚原因。

根據《太報》報導，檢調在2、3年前接獲國安系統的情資，有證據顯示高金素梅在參選立委時，疑有來自中國的資金挹注，檢調在組成專案小組，在蒐證告一段落後，特別選在國會休會期間發動搜索約談。

根據《反滲透法》規定，「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相關活動。違反前項規定者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金。」

不過《自由時報》則報導，高金素梅是因在助理費核銷過程疑涉貪污，相關金流甚至有國安疑慮，因此指揮調查局國安站搜索，高金目前已被帶回國安站訊問中。

今年61歲的高金素梅是七連霸立委，從2002年首度當選就連任迄今，她是藝人出身，外型亮眼又有好歌喉，加上原民天生的爽朗性格，讓她深獲選民支持，在不少原住民選民中的地位屹立不搖。

