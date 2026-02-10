快訊／檢調、國安站主任搜索高金素梅國會辦公室 疑涉貪助理費有國安疑慮



7連霸的無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今（10日）早傳出，位於陽明山的住家遭檢調搜索，已獲台北地檢署證實。另外，上午9時30分，檢調也由主任檢察官曾揚嶺帶隊，動員2台車共6人，抵達高金素梅位於立法院青島二館的辦公室，目前正在搜索辦公室中，同行的還有調查局國安站主任楊任之。

據悉是台北地檢署查出，高金素梅在助理費核銷過程疑涉貪污，另外相關金流疑有國安疑慮，因此指揮調查局國安站搜索，高金素梅目前已被帶回國安站訊問中。

廣告 廣告

更多上報報導

快訊／7連霸立委高金素梅今遭搜索 北檢證實案由不便說明

原民立委出缺即補選 藍綠白共識三讀通過

原民禁伐補償未追加預算 行政院5億預算仍凍結