快訊／歌迷搶票預備！鄧紫棋宣布來台開唱 時間點確定了

香港天后鄧紫棋的「I AM GLORIA 世界巡迴演唱會」自2023年底啟動以來氣勢非凡，《鏡報》今年8月獨家報導她預計明年4月來台開唱，屆時將直攻台北大巨蛋，成為首位登上大巨蛋開唱的香港歌手；「Live Nation Taiwan 理想國」今（14日）在官方臉書正式宣布，證實她2026年4月將在台灣舉辦演唱會。

鄧紫棋以無可挑剔的唱功及舞台能量，被粉絲封為「巨肺歌后」，實力早已備受肯定。對於明年4月來台開唱，她的經紀窗口日前獨家回應《鏡報》，表示：「請密切關注工作室及主辦的官方資訊喔。」雖語帶保留但未否認時間及地點，如今終於確定，鄧紫棋稍早也在IG限動轉發台北站演唱會海報，開心表示「關於GLORIA快要來台北」，令歌迷們期待不已。

鄧紫棋確定明年來台舉辦演唱會。翻攝Live Nation Taiwan 理想國官方臉書



