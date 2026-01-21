快訊／歐洲關稅危機落幕？美股3大指數小漲

財經中心／林奇樺報導

美股3大指數開盤小漲。(示意圖／取自Pixabay圖庫)

美國總統川普針對格陵蘭主權與歐洲盟友的立場強硬，升高對歐洲的關稅威脅，雖然他又稱，針對格陵蘭問題將尋求讓「北約、美國都滿意」的方案，更稱不會尋求動武取得格陵蘭主權。

截至台灣時間晚間10時35分，道瓊工業指數上漲185.44點或0.38%、標普500指數上漲20.96點或0.31%、那斯達克綜合指數上漲53.03點或0.23%

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

