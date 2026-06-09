快訊／歷年單月次高！5月出口784.8億美元 表現優於預期

因滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署今（9日）持續發布豪雨特報，昨日傍晚5點，也啟動了大規模劇烈豪雨事件加強作業，期間除了持續滾動更新發布豪(大)雨特報與大雷雨即時訊息，亦會每3小時更新提供縣市24小時、3日總雨量資訊及定量降水預報，供各界參考。今日上午10點30分召開記者會說明最新天氣，接下來的雨會怎麼下，哪個區域要特別留意？

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