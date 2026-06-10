快訊／死傷名單曝！6旬婦開車「4友共乘」逆向撞聯結車 AppleWatch報案

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記者羅欣怡／桃園報導

聯結車被轎車正面撞擊。（圖／翻攝自新屋生活圈）

桃園市新屋區中山西路二段發生嚴重死亡事故！由60歲婦人駕駛的白色轎車，不明原因越過雙黃線，直接正面撞擊對向的聯結車車頭，車上載的多是5、60歲的男女。除副駕駛輕傷、駕駛明顯死亡外，後座的乘客都沒有生命跡象， 送醫搶救。

現場畫面中，白色轎車幾乎已經撞成廢鐵，車頭嚴重潰縮變形，擠壓到後排的座位，車上的安全氣囊全部爆裂，可見當時撞擊力道強大。

白色轎車逆向撞擊聯結車，造成1死3命危。（圖／翻攝畫面）

消防局上午11時58分接獲Apple Watch自動車禍報案，消防人員到達現場立即給予破壞器材脫困並給予救護處置後送醫。事故共有6名傷患，其中60歲的女駕駛已明顯死亡，後座3人已經沒有生命跡象，副駕駛乘客以及聯結車駕駛都是輕傷。事故原因還有待進一步釐清。

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60歲婦人開車載4名朋友，不明原因逆向自撞聯結車。（圖／翻攝自新屋生活圈）

傷亡名單：

(1)女性患者1名OHCA(約60歲)，由富岡救護車送怡仁醫院

(2)男性患者1名OHCA(約50歲)，由永安救護車送新屋分院

(3)女性患者1名OHCA(約60歲)，由新屋救護車送楊梅天成

(4)女性患者1名輕傷 (自小客車副駕駛、約60歲) ，肢體擦傷，意識清楚，觀音救護車送聯新

(5)男性患者1名(聯結車駕駛、35歲)，肢體擦傷，意識清楚，由觀音救護車送怡仁醫院

(6)女性患者1名(60歲、自小客車駕駛、明顯死亡)，未送醫。

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