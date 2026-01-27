快訊／死囚人數−1！「分屍恩人女建商」嫌犯歐陽榕歿 檢相驗死因出爐

記者林昱孜／高雄報導

歐陽榕殺女建商分屍，2011年遭判死刑，因器官衰竭不治。（圖／資料畫面）

犯下2003年高雄鳳山女建商盧金惠撕票案，於2011年遭判死刑定讞的死囚歐陽榕，近日因為身體不適保外就醫，仍因病情惡化導致器官衰竭，於25日宣告不治。橋頭地檢署完成相驗，歐陽榕因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭死亡，於昨（26）日開立相驗屍體證明書交家屬。

回顧這起重大刑案，歐陽榕早年曾任職知名造紙廠加工處副處長，1999年離職後轉戰股市失利，背負龐大債務。當時他向盧姓女建商承租店面經營咖啡館，雖生意失敗，盧女仍將其視為好友，多次借款數萬至10數萬元協助週轉，豈料，歐陽榕因財務缺口難以填補，竟對這名長期資助他的恩人萌生殺機。

廣告 廣告

2003年4月21日，歐陽榕向盧女借款遭拒，憤而設局將其約至住處勒斃。為掩飾罪行，他在浴室內將盧女遺體肢解成10大袋，分批棄置於高雄地區的垃圾集中點及山區道路林區。案發隔日，他更冷血利用死者手機致電家屬，勒贖1200萬元。

歐陽榕狠殺對他有恩的女建商，還以各種刀具分屍丟棄，手段殘忍。（圖／資料畫面）

警員經縝密蒐證鎖定歐陽榕並將其逮捕。落網初期，歐陽榕矢口否認犯案，直到死者「頭七」當日，警方動之以情勸說「只是想找回屍體」，才突破其心防。隨後雖坦承犯行並供出棄屍地點，無奈警方最終僅尋獲4袋屍塊，其餘6袋已被運往焚化爐銷毀，令家屬悲痛萬分。

此外，檢警在偵辦過程中發現驚人案外案。歐陽榕的石姓妻子與女兒，分別於西元1999年及2000年離奇身亡，歐陽榕因此領取超過600萬元的保險理賠。雖死者家屬強烈懷疑此為「加工自殺」或謀殺詐保，但因遺體早已火化安葬，缺乏直接證據，最終處以不起訴處分。

死囚歐陽榕遭判死刑，遭囚禁於高雄第二監獄。（圖／翻攝畫面）

最高法院於2011年判處歐陽榕死刑定讞，將其收容於高雄看守所，在獄期間，他多次透過司法救濟喊冤。如今因為歐陽榕死亡，執行死刑犯人數再減1人。

橋頭地檢署表示，經橋檢李冠林檢察官相驗後，因死者本身有糖尿病病史未按時服藥，有戒護外醫診斷證明，死者無可疑外傷，檢察官認定死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬沒有意見，檢察官於1月26日開立相驗屍體證明書交家屬。

更多三立新聞網報導

聽醫師的話多活10年！大叔這動作揪「腸癌」 南市醫宣布：6癌篩檢全開

夫死後秒變臉！惡媳婦獨吞公公「借名房產」領光700萬元 下場慘了

女師生「單腎寶寶」崩潰：被男學生強吻害的！求償136萬 法院判決出爐

開400萬保時捷載女兒酒駕撞7車⋯台南離譜媽曝光！在地人：另類知名人物

