快訊／死豬三聯單疑有塗改！「數字兜不攏」中檢：分案偵辦

社會中心／羅欣怡報導

台中市政府坦承死豬三聯單確實有疑似塗改的情形，已經送檢調偵辦。（圖／翻攝自「農業部」臉書）

台中市梧棲區一間養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，疫情來源及責任歸屬仍待釐清，依規定應以三聯單登載豬隻數量，但卻出現數字不符的情況。台中市政府今（29日）證實，確實發現疑似塗改的狀況，已將相關資料移送檢調偵辦，強調絕不寬貸。晚間，台中地檢署指出，已經分案偵辦。

市府今上午在「非洲豬瘟中央前進應變所」記者會中，公開疫調時序表。資料顯示，於9月22日即出現豬隻死亡情況，但若以10月11日發病日期回推，已在15天潛伏期之外。從9月1日至10月10日期間並未發現「顯著異常死亡」，直至10月11日後才陸續出現大量豬隻死亡的案例。

另外，針對死亡豬隻送化製場的三聯單資料出現落差，台中市副市長鄭照新指出，確實有發現疑似塗改情形，市府已於26日與28日分別將相關證據送交檢調調查，若涉及刑法偽造文書罪，「一定會依法追究」。

台中地檢署表示，已於第一時間指派張聖傳主任檢察官率同重案支援中心檢察事務官前往臺中市政府環境保護局，調取養豬場相關稽查紀錄，瞭解該局對養豬場蒸煮廚餘作業之查核情形；並於今（29）日依據臺中市政府 114 年 10 月 28 日府授農動豬字第1140333805號公文，另行分案偵辦，以迅速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事，展現地檢署堅定依法查辦之決心。

另外，針對至臺中市政府於114年10月26日以府授農動豬字第1140329437號函請偵辦部分，地檢署於10月27日收受該函文後業於昨(28)日分他案辦理，其中就臺中市政府函移違反獸醫師法規定部分，經查獸醫師法相關違反事項係屬行政罰，未涉刑責，此部份宜由主管機關依權責處理。

