快訊／死豬三聯單疑有塗改！「數字兜不攏」中檢：分案偵辦
社會中心／羅欣怡報導
台中市梧棲區一間養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，疫情來源及責任歸屬仍待釐清，依規定應以三聯單登載豬隻數量，但卻出現數字不符的情況。台中市政府今（29日）證實，確實發現疑似塗改的狀況，已將相關資料移送檢調偵辦，強調絕不寬貸。晚間，台中地檢署指出，已經分案偵辦。
市府今上午在「非洲豬瘟中央前進應變所」記者會中，公開疫調時序表。資料顯示，於9月22日即出現豬隻死亡情況，但若以10月11日發病日期回推，已在15天潛伏期之外。從9月1日至10月10日期間並未發現「顯著異常死亡」，直至10月11日後才陸續出現大量豬隻死亡的案例。
另外，針對死亡豬隻送化製場的三聯單資料出現落差，台中市副市長鄭照新指出，確實有發現疑似塗改情形，市府已於26日與28日分別將相關證據送交檢調調查，若涉及刑法偽造文書罪，「一定會依法追究」。
台中地檢署表示，已於第一時間指派張聖傳主任檢察官率同重案支援中心檢察事務官前往臺中市政府環境保護局，調取養豬場相關稽查紀錄，瞭解該局對養豬場蒸煮廚餘作業之查核情形；並於今（29）日依據臺中市政府 114 年 10 月 28 日府授農動豬字第1140333805號公文，另行分案偵辦，以迅速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事，展現地檢署堅定依法查辦之決心。
另外，針對至臺中市政府於114年10月26日以府授農動豬字第1140329437號函請偵辦部分，地檢署於10月27日收受該函文後業於昨(28)日分他案辦理，其中就臺中市政府函移違反獸醫師法規定部分，經查獸醫師法相關違反事項係屬行政罰，未涉刑責，此部份宜由主管機關依權責處理。
更多三立新聞網報導
阿北毋湯啦！新北61歲男「路邊聞香」手一伸…拉走女性內衣 下場慘了
騙蓋關防！6軍團上尉眷地「租廠商」詐財千萬逃菲躲5年 一審重判15年
從地獄爬起來！樂天桃猿台灣大賽奪冠「11/12封街遊行」市府多項優惠曝
男女潛網紅餐廳偷東西！門口「就地激戰」全被拍 闆娘自豪：佈置太浪漫
其他人也在看
新竹男開百萬敞篷跑車搶銀樓被逮…母淚崩：家裡不缺錢幹嘛要搶?
新竹市一名吳姓男子（36歲）昨（27）日上午10時許，開著掛牌母親名下的百萬雙門百萬跑車到某間銀樓，入店佯裝挑選金飾，竟趁店趁店員拿出金項鍊時伸手搶走後並駕車逃逸，沒想到，卻被正巧休假中的所長在台68線發現，所長隨即通知竹縣竹東分局協助圍捕，最後在五指山灶君堂逮到人。對此，吳男的母親哽咽這樣說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明年65歲才能領年金 勞保退休制度必須懂
不少勞工提前退休享受生活，平均61.2歲退休，低於年金請領年齡(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 18 小時前
愛傘不見! 揹名牌包用餐"順手牽羊偷傘" 失主怒報警
社會中心／黃國誠、洪國凱台北報導北台灣這幾天雨勢不斷，就有出門不帶傘的女子，順手牽羊拿了別人的傘，現在挨告了！北市基隆路一家餐廳，消費者用完餐發現自己具有紀念價值的日本動漫雨傘不見了，調閱監視器發現，居然是一名揹著名牌包的女子，離開時看到下雨，轉身拿傘走人，怒批真的很沒水準又可惡，直接報警。穿著連帽外套揹著名牌包的女子，似乎看著外頭下雨，還將外套上的帽子蓋住頭，發現雨勢比想像中的大，轉頭看到傘架上放著雨傘，二話不說，拿了就走，雨傘主人用完餐，才發現心愛的雨傘不翼而飛，心痛不已，立刻報警提告。聲源：雨傘失主（變音處理）：「就是跟朋友去吃飯，大概十二十分鐘，出來的時候就發現雨傘不見了，就是因為我本身很喜歡吉伊卡哇，所以家人知道才買給我的，你已經習慣它的存在，就覺得偷雨傘真的是很可惡。」愛傘不見! 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／翻攝當事人Treads）受東北季風影響，台北市連續幾天陰雨綿綿，民眾來到基隆路一家麵店用餐，離開時候，發現雨傘被偷，氣到直接報警，調閱監視器才驚覺，嫌犯就是餐廳裡，用完餐後沒帶傘的女客人，本身是日本動漫吉伊卡哇的愛好者，面對吉伊卡哇雨傘被偷，簡直無法接受。民視記者黃國誠：「下雨天店家通常會擺出傘架，提供民眾放傘，有時候有些客人會忘了帶走，或是拿錯雨傘，但也有部分忘了帶傘的客人，隨便挑了一把拿了就走，偏偏有時候這個雨傘，對當事人來說，會格外具有紀念意義。」你偷傘我淋雨！ 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／民視新聞）偷傘行徑犯眾怒，就有網友質疑她有錢吃飯沒錢買傘，揹名牌包卻連傘都買不起，為了一把傘被公開長相，怒轟她自己不帶傘，還害別人淋雨，怕淋雨乾脆順手牽羊，這下女客人成了竊盜犯嫌，因此留下前科，實在不值得。原文出處：心愛吉伊卡哇雨傘不見！ 背名牌包女用完餐順手牽羊、失主心疼怒報警 更多民視新聞報導穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉又暴露」！ 19歲新娘走上絕路日本「熊災」肆虐！秋田縣知事急向「自衛隊」求援異想天開「漁毒共生」 調查局台南市處查獲大型安毒工廠民視影音 ・ 1 天前
妻癌逝獨子工作遇難亡 他靠運動走出悲痛！90歲爺：我死後遺體捐醫學院
根據內政部2024年統計，台灣人平均壽命達80.77歲，再創新高，男性77.42歲、女性84.30歲，女性壽命首度突破84歲。2025年底，台灣將邁入超高齡社會，如何讓長輩「活得久，也活得好」成為社會關注焦點。台中90歲的柯爺爺，曾歷經喪妻與喪子之痛，一度封閉自我、身體退化，所幸在家人與社工鼓勵下重返社區據點。如今他不僅恢復健康，更成為據點的槌球種子教練，帶領長輩運動、比賽屢獲佳績。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
被議長踹桌傅崐萁痛批民主之恥 張峻：我踹的不是人
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導花蓮縣光復鄉遭堰塞湖潰壩泥水嚴重災害後，須待重建，國民黨立委傅崐萁、鄭天財27日召集縣府官員、議員等在當地舉辦「重建...FTNN新聞網 ・ 1 天前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 6 小時前
航警收賄放行走私9000條加熱菸品入境 拒菸聯盟籲衛福部「懸崖勒法」守住防線
桃園國際機場爆出航警貪瀆案件，航警局保安大隊一名陳姓警員涉嫌多次收賄，協助公務門信傳媒 ・ 14 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 11 小時前
台南藍眼淚大爆發吸客！夜行鬼市DJ派對萬聖節遊台南懶人包必看
台南,藍眼淚,夜行鬼市,DJ,派對,萬聖節 藍眼淚閃耀台南海岸！近日將軍區青鯤鯓出現夢幻自然奇景，吸引遊客徹夜追光。迎接萬聖節，台南整座城市也化身為大型派對現場，國華海安商圈封街舉辦「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」，南紡購物中心同步推出「萌鬼出任務」親子活動。從府城老街到山海自然景點，台南各地都洋溢節慶氛圍，精彩活動不可錯過！景點+ ・ 1 天前
百歲人瑞數5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
（中央社記者曾以寧台北29日電）今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。中央社 ・ 6 小時前
美濃大峽谷案 前議員助理經手上千萬 丈夫"喝農藥"拒訊問
南部中心／綜合報導檢調偵辦美濃大峽谷案，27日第三度到前議員助理石麗君的家中搜索，檢調懷疑，光是石麗君與地主巫姓夫婿，經手的金流就超過千萬，但搜索過程巫姓男子卻趁機喝下不明液體，拒絕接受訊問，雖然緊急送醫，仍在醫院觀察治療，而石麗君也由法官裁定羈押禁見。檢調27日再度搜索前議員助理石麗君住家，並向法院聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）檢調持續偵辦美濃大峽谷，要追出幕後藏鏡人，27日再度到前議員助理石麗君的家中搜索，但石麗君的丈夫、也就是峽谷的地主巫姓男子，卻趁檢調不注意，疑似在頂樓喝下不明液體，同住的親友說不清楚當時狀況，但據了解，檢調在搜索告一段落時，要將巫姓男子及石麗君一起帶回去訊問，巫姓男子向調查員聲稱，怕回不來，要去頂樓鴿舍餵鴿子，調查人員看他前面都很配合，答應要求，沒想到10多分鐘後，巫姓男子回來，衣領間出現不明綠色液體，他聲稱喝了不明液體，當場嚇壞調查人員。石麗君的巫姓夫婿，是美濃成功段地主，涉及盜挖及傾倒廢土等案。（圖／民視新聞）巫姓男子兒子說：「一個叫檢察官的他跟我說，叫我去醫院幫我爸爸簽名，然後我第一時間我就趕去醫院嘛。」當天也在家的巫姓男子兒子，看著媽媽石麗君被調查員帶走，而自己也趕緊跟著到醫院，關心爸爸的狀況，巫姓男子兒子表示，「有打鎮定劑，然後他還有插管，所以他有沒有清醒我是不知道，但我在叫他的時候，他是眼睛會微微地動，意識狀況就不方便說太多了。」調查人員發現巫姓男子不對勁，詢問才知他喝了不明液體。（圖／AI示意）知情人士懷疑，巫姓男子的舉動是在向幕後藏鏡人表忠，自己會嚴守秘密，但檢調持續勾稽相關金流，發現光石麗君與巫姓男子經手金額就超過千萬，訊後針對石麗君向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「檢察官訊問後認被告石某，涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，本署已密集強勢查緝環保犯罪，已羈押被告19人，扣押重型開挖機具砂石車共38台，查扣現金2000餘萬元。」當初跟著國民黨立委柯志恩一起勘查大峽谷，痛批濫挖濫倒，沒想到她就是大峽谷的地主，檢調持續溯源，要揪出整個犯罪結構。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：美濃大峽谷案！前議員助理經手上千萬 丈夫「喝農藥」拒訊問緊急送醫 更多民視新聞報導不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦民視影音 ・ 3 小時前
雨勢持續 新店錦繡、碧瑤社區預防性撤離擴大至53戶136人
東北季風影響，新北市連日強降雨勢未歇，新北市政府持續監控新店區錦繡、碧瑤山莊間坍塌的擋土牆，目前雖然現場3個監測點數值穩定，因夜間雨勢過大，造成雨水滲入，泥沙局部沖刷至民宅周圍，市府為安全考量，28日清晨5點擴大預防性撤離共5戶、19人，目前總共已撤離53戶、136人，確保市民生命財產安全。自由時報 ・ 1 天前
台南銀樓搶案！ 鐵鎚匪劫走「13兩黃金」拒透露下落
台南市 / 綜合報導 台南安南區一間銀樓昨(27)日下午發生搶案，30多歲黃姓男子騎著偷來的機車，闖入銀樓持辣椒水狂噴行動不便的業者後，再用鐵槌敲擊玻璃接著搜刮共13兩的金飾後離開，警方獲報鎖定特定對象，在晚間11點逮到人，不過嫌犯拒絕透露黃金下落，警方還要追查。全身包緊緊，戴著安全帽的搶匪，一進入銀樓，就從包包拿出辣椒水，朝老闆狂噴，老闆行動不便，只能拿起拐杖反擊，雙方展開拉扯動靜之大，就連樓上的老闆娘也嚇到，衝下來制止。銀樓業者說：「他還是一直噴辣椒水。」持辣椒水繼續攻擊，還推了老闆娘一把，接著持鐵鎚敲打展櫃玻璃，搶走金飾，重回被搶的銀樓，就在台南安南區，老闆回想經過心有餘悸。銀樓業者說：「他進來就一直噴，他進來就狂噴，我跟我太太都被噴，噴很多，到現在還會感覺辣，有嚇到。」27日下午5點多，30多歲黃姓男子，闖入銀樓內砸毀玻璃櫃，搶走13兩金飾，銀樓業者說：「總共5盤，搶走其中的2盤，都鍊子類的，手鍊跟項鍊，那比較重，比較大條。」銀樓業者是一對老夫妻，老闆是身障人士，被搶當下根本無力反擊，發生搶案之後，警方循線來到永康，晚間11點，在嫌犯住處抓到人。台南市第三分局副分局長林雲豪說：「於案發6小時內在永康區，將黃姓犯嫌拘捕到案，並查扣相關證物，全案依強盜罪嫌移送。」搶匪36歲黃姓男子，他騎著偷來的機車犯案，初步了解，因為缺錢才鋌而走險，事後竟然拒絕告知黃金的下落，警方目前還在追查，針對無力反抗的銀樓業者，持辣椒水攻擊，實在可惡。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
假日急症中心11/2上路 13處地點QA一次看
（中央社記者陳婕翎台北29日電）假日急症中心11月2日上路，六都選定13個地點，包含北市聯醫信義門診部等，民眾假日發燒或輕傷等小病，不必花大錢、久候大醫院急診，但假日急症中心不得開立慢性病處方箋。中央社 ・ 11 小時前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 8 小時前
美濃大峽谷案再搜索 石麗君夫拒捕送醫｜#鏡新聞
高雄橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷案，10月27日檢察官帶隊前往前議員特助石麗君住家執行第三波搜索，沒想到過程中，石麗君丈夫巫姓男子藉機上廁所，做出失控行為拒捕，遭送醫救治，目前還在住院治療中，而石麗君則被帶回訊問，被認定涉犯廢棄物清理法罪嫌重大，遭聲押禁見獲准！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 5 小時前
週刊爆「帳房出境」如橘子翻版 黃國昌批編故事
台北市 / 綜合報導 民眾黨主席黃國昌最近深陷狗仔風波，根據週刊報導，疑似和狗仔集團有關的凱思國際，背後掌管金流與人事的核心人物，是永豐銀前協理李光昕，也就是和黃國昌一同成立吹哨者協會的張晉源的前祕書，而在週刊爆出凱思國際有可疑金流後，李光昕上個月底出境至今未返台，不過黃國昌也強調，他只是擔任永豐 金 相關揭弊案件的義務辯護人，要求週刊道歉！時任時力立委黃國昌(2019.12.30)說：「要站到前面，需要非常大的勇氣。」一起記者會畫面，2019年底，還在時代力量當立委的黃國昌，和這位前永豐銀協理李光昕開直播，齊聲批永豐金追殺揭弊者，但在黃國昌狗仔風波之後，週刊揭露，李光昕是其中重要角色。李光昕其實是，和黃國昌一同成立，吹哨者協會的張晉源前秘書，之前就爆出，狗仔隊背後資金來源是凱思國際，週刊指出，掌管凱思國際帳務支出的就是李光昕，包括公司開銷與狗仔薪水，還擔任人資長的角色，負責審核適合的撰稿記者與攝影，有時就連跟監調度與同仁休假，甚至租車、訂便當等工作，都由她包辦。而在9月30日，週刊報導質疑凱思國際，3年燒3千萬，相關金流疑似有港資之後，李光昕就已出境，至今快一個月都還沒返台。立委(眾)黃國昌說：「他們唯一做的事情，就是揭發永豐金的弊案，當初揭弊的內容貨真價實，我做的事情是我當他們的義務辯護人。」唯一做的就是揭發永豐金弊案，一二審都有罪揭弊內容貨真價實，只是擔任義務辯護人，但凱思國際的負責人李麗娟，也被週刊查出，其實是一名安親班老師，而安親班的地址，竟與黃國昌小姨子高翬，成立的耘力國際公司，登記在同一個地方，但實際來到這處地址，外頭貼上卡通圖案造型，但裡面黑漆漆一片，也沒有招牌，無法得知是否有安親班營業。北市府教育局回應，有關報導內提及地點，經查並無申請立案補習班，也未曾獲民眾檢舉。立委(眾)黃國昌說：「(週刊)標題下說有匯款，說我小姨子匯款100萬給凱思國際，叫你們拿匯款單拿不出來開始在耍賴。」都問一樣的問題什麼時候要道歉，說小姨子匯款凱思100萬拿不出匯款單，改口注資匯款改注資沒有匯款沒有注資，為小姨子強力駁斥，但狗仔疑雲牽涉越來越廣，相關人等一一被檢視，如滾雪球般越滾越大。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞
社會中心／李世宸、莊柏驊、陳崇翰 基隆報導萬聖節快到了，但民眾可別上街亂嚇人，日前一名男子駕車經過基隆市中山隧道，兩次目睹一名長髮女鬼就站在隧道旁，嚇得他趕緊拍照下來，還跑去媽祖廟拜拜求平安，照片事後被po上網引發關注，現在警方也要去查，若真的發生故意嚇人，會以社維法開罰。一連幾天下雨，讓這處隧道有些陰涼，近期更發生詭異事件，讓隧道氣氛更加詭譎。長髮披肩，黑色上衣黑色喇叭褲，這人怎麼穿得一身女鬼模樣，站在隧道裡頭的路邊，民眾路過趕緊拍下。目擊者賴先生：「全身黑啦然後長頭髮，然後他就是背對著車道，然後當下看到我想說，有人站在那車道你知道嗎，然後我就覺得當下有嚇到。」賴姓駕駛在26號晚間七點多，行經基隆市中山隧道，拍下詭異場景，由於他穿過隧道是要去超商買東西，沒想到回程又看到一次，這次真的嚇壞他。事發地基隆中山隧道。（圖／民視新聞）目擊者賴先生：「那個人就面對車道，正臉是朝向車道，想拍照之後然後自己再確認，看看說我到底看到的是什麼。」男子越想越不安，起初認為看到不該看的，拜拜後得到聖筊，說是人為才稍微寬心，事後再想想最近正逢萬聖節，研判這女鬼根本就是變裝民眾上街，只是說半夜扮成恐怖模樣遊蕩在隧道，萬一釀出人命可不是開玩笑。民眾：「突然間看到應該會覺得毛毛的啦，我（打掃）五六年了從來沒看過，這樣很不ok很不ok，因為我覺得會發生車禍，（蹭）網路流量很多非常多，有些年輕人就是無聊啊，就搞一些有的沒有。」萬聖節快到了，但民眾可別上街亂嚇人，日前一名男子駕車經過基隆市中山隧道，兩次目睹一名長髮女鬼就站在隧道旁，嚇得他趕緊拍照下來。（圖／賴先生授權）基隆市第四分局中華路分駐所長陳諺錡：「為釐清事實本分局主動派員，前往現場勘查並調閱周遭監視器，偽裝惡作劇等方式，驚嚇他人造成社會恐慌，警方將依社會秩序維護法，予以裁罰。」警方目前沒接獲任何相關報案，還在釐清是否為一場惡作劇，只能說人嚇人真的會嚇死人，加上扮鬼行為嚴重影響隧道用路安全，如果查證屬實警方將予以開罰。原文出處：基隆中山隧道有人扮鬼遊蕩 行經駕駛嚇壞！警方說話了 更多民視新聞報導2025年「萬聖節」扮鬼七種人有禁忌萬聖節「3星座」偏財旺！命理師曝3舉動成禁忌竹北遠東百貨萬聖裝飾"太逼真" 小孩嚇哭遭家長投訴民視影音 ・ 8 小時前
十萬火急！基隆1漁船海上失火「8人跳海求生」 兒子漁船成功救援
即時中心／林耿郁、謝宛錚報導基隆籍「昇發財168號」漁船，昨（27）日下午在富貴角北方約23海浬海域作業時，突然起火燃燒，船上8人被迫棄船跳海逃生。所幸附近另一艘「昇發財66號」漁船趕抵救援，將所有人救起，最終一場海上驚魂平安落幕。值得注意的是，救人的船長與失火的漁船船長，其實是父子關係。即刻救援！這起火燒漁船事件，發生於27日下午2時30分左右，昇發財168號在富貴角外海作業時，機艙不明原因起火。船長洪添進與1名菲律賓、6名印尼籍船員奮力滅火未果，緊急棄船跳海求生。8人一度在大海中載浮載沉，情況危急。此時，距離約一海浬外，洪添進之子洪開繼駕駛的「昇發財66號」也在作業，見遠方海面竄出黑煙，立即駛近查看，驚覺起火的竟是父親漁船。洪開繼立即與船員們展開救援，順利將8名落海人員全部救起。今（28）天凌晨0時30分，昇發財66號返抵基隆八斗子漁港，洪添進的妻子、女兒見到平安歸來的父親，當場激動落淚，上前擁抱。基隆區漁會指出，洪添進擁有超過30年捕魚經驗，為大家公認勤快、熟練的資深船長。日前168漁船才剛完成大規模整修，26日晚間9點多從八斗子出海，前往富貴角捕撈大明蝦，沒想到就慘遭祝融。詳細起火原因，仍待海巡署與相關單位調查；由於昇發財168號全毀，初估損失恐逾新台幣一千萬元。落海8人抱團等待救援。（圖／昇發財66號提供）原文出處：快新聞／十萬火急！基隆1漁船海上失火「8人跳海求生」 兒子漁船成功救援 更多民視新聞報導清晨台南永康1宮廟失火！ 消防隊鋸鐵門灌救快關窗！新莊工廠遭大火吞噬 環保局示警「這3區」濃煙飄散中濃煙密布！桃園鐵皮倉庫驚傳火警 疑2員工受困失聯民視影音 ・ 1 天前