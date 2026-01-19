快訊／殺親啃老兒廖聰賢落網 警還原追捕過程

蘆洲分局副分局長林子翔。（圖／東森新聞）





新北市蘆洲區日前發生震驚社會的雙親命案，36歲啃老男子廖聰賢涉嫌於17日晚間持刀殺害在三重販售蔥油餅的父母後逃逸。警方循線追查多日，經大量調閱監視器畫面，終於在今（19）日晚間於新莊地區將人逮捕到案。

蘆洲分局副分局長林子翔於晚間8時30分召開記者會說明案情，犯嫌在17日晚間犯案後，先騎乘自己的機車往三重方向逃逸，並將機車停放在三重市區，隨後把犯案用的凶刀丟棄在機車置物箱內，再搭乘計程車前往新莊市區。下車後，廖嫌背著背包，在新莊市區的大街小巷間漫無目的遊蕩，試圖躲避警方追查。

調閱監視器追蹤跡

林子翔表示，警方接獲報案後，立即與新北市刑大鷹眼小組、外勤單位及新莊分局共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。專案人員調閱數百支監視器畫面，逐步拼湊出犯嫌逃亡路線與行蹤，最終成功鎖定其藏匿區域。

警方指出，專案小組於今晚6點多在新莊巷弄內發現廖嫌蹤跡，立即上前喝令其趴下，廖嫌當場配合，警方隨即上銬將人逮捕。全案將依殺害直系血親等重罪移送地檢署偵辦。至於犯案動機，林子翔表示，警方在訪查鄰居時曾聽聞廖嫌過去多次向父母索取金錢，是否涉及財務糾紛，仍有待進一步深入釐清。

