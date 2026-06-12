快訊／毒駕撞斷所長腿無保獲釋...不請自來到醫院道歉無效 檢抗告大逆轉押了

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施姓男子毒駕撞傷派出所所長今遭逆轉收押。翻攝畫面

彰化一名施姓男子本月4日涉嫌吸食毒品後駕車，在遭遇警方查緝時企圖逃逸，過程中不僅開車輾過員警右腳，更撞傷派出所所長，導致所長右腿骨折送醫開刀。案發後，彰化地院原裁定將施男「無保請回」，引發外界高度關注。彰化地檢署對此結果不服，火速提起抗告，全案於今（12）日出現重大逆轉，施男經重開羈押庭後，已遭法院裁定預防性羈押。

施男肇事後被逮後，經毒品唾液快篩，對依托咪酯類及甲基安非他命皆呈現陽性反應，確認為毒駕。然而，彰化地院原先審理時，以卷內證據尚不足以構成羈押原因為由，駁回檢方聲請並諭知無保請回。

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彰化地檢署隨即提出抗告，台中高分院審理後指出，施男已坦承毒駕且造成員警受傷，加上過去曾有遭通緝的紀錄，原審認定「無羈押必要」的理由仍有進一步研求的空間，因此於10日撤銷原裁定，發回彰化地院重新審理。

今（12）日上午10點，彰化地院重開羈押庭，經檢方補強相關事證並重新審酌後，法官態度大逆轉，認定施男有反覆實施及逃亡之虞，最終裁定准予「預防性羈押」，將這名毒駕惡徒收押進看守所。



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