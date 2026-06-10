快訊／毒駕輾斷所長雙腿「無保請回」挨轟 台中高分院撤銷原裁理由曝

記者潘靚緯／台中報導

彰化埔鹽分駐所所長陳國銘與警員趙秉逸，4日下午前往28歲施姓男子住處查訪時，遭對方逃逸倒車衝撞，造成所長閃避不及，雙腳遭車輪輾過骨折，另一名趙姓員警破窗遭玻璃割傷，施男遭壓制逮捕後測出體內有依托咪酯及安非他命陽性反應，檢方依公共危險、妨害公務等罪聲押，彰化地院卻裁定無保請回，引發輿論譁然。經彰檢火速提出抗告後，台中高分院今(10日)撤銷原裁定，發回彰院重裁。

台中高分院指出撤銷原裁定的理由，被告坦承有施用毒品駕車及造成執行員警受傷之行為，而被告持有之毒品經快篩呈依托咪酯類及甲基安非他命陽性反應，且被告駕車移動過程中車輪輾過員警右腳等情，亦有卷內證據資料可證。再者被告之前又有遭通緝之紀錄，原審以卷內之證據資料難以認定被告有羈押之原因，尚有再研求之餘地，原裁定既有上開可議之處，自應由本院撤銷原裁定。

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所長陳國銘閃避不及，雙腿遭輾斷，強忍劇痛對空鳴槍壓制施嫌。（圖／翻攝畫面）

案件發生在4日下午2點左右，埔鹽所長陳國銘與警員趙秉逸2人，前往埔鹽鄉光明路2段查訪有案在身的施姓男子，施男因心虛駕車逃逸，一路衝往巷尾，眼見無路可逃竟倒車衝撞，造成所長雙腳當場被輾斷，仍忍痛對空鳴槍示警，火速與趙員合力將施男壓制逮捕，趙員則是在破窗制止過程中遭玻璃割傷。

施男被驗出體內有依托咪酯及安非他命陽性反應，檢方依公共危險、妨害公務等罪嫌向彰化地院聲請羈押。彰院法官卻認為施男先前因他案已向檢方報到，並獲准易科罰金，且持有歸案證明，難認有逃亡拒捕之理由，並依現場證據亦無法確認施男是故意衝撞員警，檢方也未具體釋明其有反覆實施之風險，裁定無保請回。

負責裁定的陳姓法官，在此案件之前，也負責裁定另一件瓦斯車毒駕案，同樣裁定有吸毒前科、開瓦斯車毒駕的江姓男子，無保請回，引發民眾不滿、輿論沸騰，彰化市長林世賢不僅號召市民發聲抗議，還北上監察院陳情，檢舉彰化地方法院縱放毒駕。兩起案件經彰檢火速提出抗告後，由台中高分院進行裁定，均裁定撤銷原裁，發回彰化地院重裁。

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