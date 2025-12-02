快訊／比特幣止跌激勵科技股！美股盤中續飆 Intel大漲 6.57%

財經中心／程正邦報導

美股今天開紅盤，四大指數盤中續揚。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

科技股領軍反彈！核心指數全面走揚

美股在週二開盤走高後，持續展現反彈動能，主要受到加密貨幣市場穩定以及投資者對聯準會（Fed）即將降息的高度預期所激勵。特別是先前因估值擔憂而承壓的科技股，出現明顯回溫。然而盤中似乎後繼無力，四大指數突然滑落，漲幅持續縮小，截至截稿前，台灣時間3日凌晨近1時，美股主要指數表現如下：

道瓊工業指數 上漲 0.21%；標普 500 指數 上漲近 0.03%；那斯達克綜合指數 上漲 0.22%； 費城半導體指數 上漲 0.78%。

不過個股表現方面，受惠於人工智慧（AI）投資熱度以及半導體市場情緒改善，多檔科技巨頭和晶片股仍強勁反彈：輝達（Nvidia） 上漲 0.57%；英特爾（Intel） 大漲 6.57%；微軟（Microsoft） 上漲 0.68%；谷歌（Google） 小跌 0.18%；台積電 ADR 則勁揚 1.12%。

比特幣止跌激勵科技股，Intel大漲 6.57%。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

比特幣止跌改善市場情緒 Fed 降息預期成多頭最大靠山

根據美國財經媒體 CNBC 報導，美股在經歷前一交易日的恐慌性拋售後，週二的企穩反彈，與比特幣價格止跌有密切關係。在前一日創下自 3 月以來最糟糕的單日表現後，比特幣週二上漲 3.8%，收復部分跌幅，有助於暫時緩解市場對高風險資產的拋售趨勢。

市場焦點目前已完全轉向聯準會下週將結束的政策會議。交易員普遍樂觀認為，Fed 在本次會議上將會宣布降息，這成為支撐多頭行情的核心條件。根據芝商所（CME）的 FedWatch 工具顯示，市場預期 Fed 在即將召開的會議上降息的可能性已超過 87%，遠高於 11 月中旬的預測機率。

資深研究策略師 Michael Brown 表示，在企業獲利穩定、經濟展現韌性以及貿易局勢相對平穩的背景下，貨幣政策環境可能走向更寬鬆，因此「回檔仍提供具吸引力的買點」。

台積電 ADR 勁揚 1.12%，有望帶動今天台股表現。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

空頭壓力仍在 AI 估值與可持續性成爭論焦點

儘管市場情緒有所改善，但投資人對長期風險仍保持謹慎。Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 指出，12 月是季節性強勁月份，且技術面指標（如標普 500 指數重回 50 日線上方）提供支撐，然而，市場情緒仍處於歷史低點。

空頭的論點主要集中在兩個關鍵擔憂上：

1. AI 投資的可持續性： 擔憂與人工智慧相關的建設和投資是否能維持當前的回報率和速度。

2. 過高的估值： 科技股在前期大漲後，估值水平偏高，容易成為震盪的中心。

但研究機構 22V Research 仍力挺多頭，認為美國經濟的強勢表現、穩定的消費支出以及持續的 AI 投資將能支撐生產力成長，讓企業保有維持獲利的空間。

