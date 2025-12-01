快訊／比特幣閃崩衝擊美股？開盤4大指數全跌 輝達出手也沒用
財經中心／倪譽瑋報導
今（1）日加密貨幣大跳水，比特幣等跌幅逾5%，此外，市場焦點也集中在聯準會（Fed）未來的人事異動與降息。值得注意的是，稍早外媒揭露，科技龍頭輝達豪砸20億美元，買進晶片設計軟體開發商新思科技（Synopsys）普通股，開盤後可留意相關股價波動。今日美股開盤，4大指數均跌，新思科技也小跌。
先前聯準會官員「放鴿」，加上現任主席鮑爾（Jerome Powell）即將卸任，新主席以白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）呼聲最高，他過去曾積極主張降息，讓市場對12月降息更看好，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，降息一碼機率高達87％；而聯準會今（2025）年最後一場政策會議，將在12月9日、10日展開。
加密貨幣方面，今日亞洲早盤交易時段暴跌，比特幣（BTC）盤中一度跌破8.7萬美元、下滑幅度超過5.1％；而以太幣（ETH）同樣是跌破5％、一度失守2900美元。其他加密貨幣如狗狗幣（DOGE）、艾達幣（ADA）等，跌幅也破5％。
另外，今日輝達宣布，與新思科技擴大策略合作夥伴關係，除了以每股414.79美元的價格，共20億美元購買新思科技的普通股外，兩家公司將在工程和行銷活動方面共同努力，藉由輝達的技術開發下一代智慧系統（intelligent systems）、利用新思科技遍布全球的數千家直銷商、龐大的客戶群，進行市場推廣。
美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌261.46點或0.55%、標普500指數下跌40.69點或0.59%、那斯達克綜合指數下跌180.23點或0.77%、費城半導體指數下跌84.16點或1.20%。
明星個股方面，輝達（NVDA）下跌1.02美元或0.58%；指標美股蘋果（AAPL）下跌0.82美元或0.29%。另外，新思科技（SNAP）下跌0.13美元或1.69%。
數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主。
