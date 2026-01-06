快訊／比AI亮眼！美股開盤「生技股殺出」暴漲150％

財經中心／倪譽瑋報導

藥品商Alumis的牛皮癬新藥臨床試驗，有40％患者達到完全清除。（圖／翻攝自X@Alumis）

美國去年12月的製造業採購經理人指數（PMI）出爐，遠低於市場預期；另外，美國消費性電子展（CES）盛大登場，輝達執行長黃仁勳發表最新運算技術，有望解決AI處理長上下文時的運算瓶頸。非科技股方面，有能源公司Vistra Corp買下天然氣大廠、藥品商Alumis的牛皮癬藥物讓不少患者症狀大改善。今（6）日美股開盤，Alumis一度暴漲152%，漲幅比輝達高出許多。

今日重要經濟數據，美國2025年12月ISM製造業PMI出爐，降至47.9萎縮幅度超出預期，除是2024年10月以來最低，更連續10個月低於50榮枯線。科技股方面，CES展上黃仁勳發表全新「Vera Rubin」運算平台，用於解決AI運算瓶頸，也相對其他資料中心省電；他還特別指出，台積電是Vera Rubin幕後關鍵推手。

非科技股上，Vistra Corp宣布將用約40億美元的價格收購Cogentrix Energy，後者擁有眾多天然氣發電廠，有助於前者擴大能源版圖。還有Alumis宣布，旗下治療牛皮癬的藥物，在3期臨床試驗中取得積極成果，約65%的患者症狀改善90%、部分達到完全清除（PASI 100），計畫於2026年下半年向FDA（美國食品藥物管理局）提交新藥申請。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌52.92點或0.11%、標普500指數上漲9.62點或0.14%、那斯達克綜合指數上漲67.98點或0.29%、費城半導體指數上漲111.02點或1.49%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲1.21美元或0.64%；指標美股蘋果（AAPL）下跌1.80美元或0.67%。另外，Vistra Corp（VST）上漲6.90美元或4.23%、Alumis（ALMS）上漲12.69美元或152.71%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

