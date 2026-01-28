快訊／毛嘉慶投靠白營爆性騷黨工！民眾黨「絕不寬貸」：依相關法規辦理

記者詹宜庭／台北報導

毛嘉慶遭爆涉嫌對民眾黨黨工性騷，有黨員舉報到中評會，目前已收案處理。（資料圖／記者鄭孟晃攝影）

剛入民眾黨不久、有意參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶今（28日）遭爆涉嫌對黨內黨工性騷，有黨員舉報到中評會，目前已收案處理。對此，民眾黨表示，對於違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行也絕不寬貸，定依據黨章及相關法規辦理。

毛嘉慶曾是前黨主席洪秀柱大力提拔的子弟兵之一，過去曾因違規參選桃園市議員而被國民黨開除黨籍，去年12月加入民眾黨爭取市議員提名。不過，現在卻傳出毛嘉慶在加入民眾黨前，對黨內黨工言語騷擾，已有黨員向黨內舉報，移送中評會評議。

對此，民眾黨發言人張彤回應，確實收到第三方檢舉案件，雖本案提及的時間點當事人均非黨員，與本黨業務亦無關聯，惟日前中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。

中評會主席李偉華表示，任何檢舉案，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依本黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種隱涉及攻擊等應適可而止。民眾黨強調，對於違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行也絕不寬貸，定依據黨章及相關法規辦理。

