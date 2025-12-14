快訊／「民歌教父」楊弦驚傳過世 殷正洋稍早證實噩耗

民歌教父楊弦驚傳離世消息。中華音樂人交流協會提供

台灣現代民歌運動的重要推手、被譽為「民歌教父」的音樂人楊弦，於昨（13日）晚間辭世，享壽75歲。《鏡報》今去電中華音樂人交流協會理事長殷正洋，他證實不幸並表示消息傳來時，他人正在高鐵上，透露預計下周二協會開會時，再討論如何協助楊弦的家屬處理後事。

出生於1950年的楊弦，活躍於1970年代台灣音樂蓬勃萌芽的年代。他以「詩入歌」的創作形式，將現代詩詞譜寫成歌曲，融合中國傳統文化意涵與西方民謠、鄉村音樂元素，開創當時前所未見的音樂風格，成為台灣現代民歌的重要源頭。1975年，他於台北中山堂策畫「現代民謠創作演唱會」，被普遍視為台灣現代民歌運動的重要起點之一，也為後續校園民歌浪潮揭開序幕。

楊弦的代表作品多取材自詩歌，其中與詩人余光中合作的〈鄉愁四韻〉，至今仍被視為台灣現代民歌的經典之作。他的創作理念與音樂實踐，不僅形塑了一個時代的聲音，也啟發李雙澤等一代又一代的創作者，對台灣音樂文化產生深遠影響。

資深歌手鄭怡也在臉書發文悲送老師，她不捨表示今天下午看到朋友在群組說很著急聯絡不到楊弦，傍晚就看到新聞，才得知楊弦已於昨天過世。事實上，楊弦上個月22日才剛領軍70幾位民歌手在台北大巨蛋舉辦的「民歌50大團圓演唱會」，一連唱了7個半小時，近期更參與「民歌五十」小巨蛋演唱會，鄭怡不捨說：「楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息！」



