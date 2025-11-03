快訊／民眾闖入軌道遭雙重撞擊慘死 台鐵南靖東西線暫時不通、啟動公路接駁

台鐵嘉義縣南靖至水上發生軌道事故，民眾疑闖入軌道遭撞卡在車底。翻攝台鐵FB

今（3）日下午17時23分，嘉義縣南靖至水上間發生一起軌道事故，一名民眾疑闖入軌道，先遭北上142次自強號撞擊，彈飛後又被反向行駛的3029次區間快車撞上，當場卡在車底，畫面怵目驚心。

根據鐵路粉專「三鐵事故通報平台」指出，事故發生後南靖路段東、西線雙向列車全數暫停行駛。台鐵公司證實，現場位置為K304+950處，目前鐵路警察已到場處理，嘉義至新營間緊急啟動公路接駁，預估晚間19時30分可恢復通行。

台鐵官網顯示，基隆至潮州各列車均出現延誤情形，詳細死者身分及肇事原因仍待進一步釐清。



