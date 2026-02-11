快訊／民眾黨團同意1.25兆軍購條例付委 與白營版本併案審查

民眾黨團總召陳清龍今（11）日表示將同意行政院版軍購條例付委審查，民眾黨主席黃國昌今日下午表示，民眾黨不斷的強調，支持台灣強化自己的防衛能力，不過民眾黨向來堅持一件事情，錢必須要花在刀口上，付出去的錢，必須要拿到東西，才能夠真正強化台灣的國防安全，這是向來一貫從來都沒有改變的立場。黃國昌說，也正是因為這個樣子，民眾黨才會提出自己的軍購特別條例的版本，那對於其......

風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 2 則留言