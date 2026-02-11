快訊／民眾黨團同意1.25兆軍購條例付委 與白營版本併案審查
針對政院版1.25兆國防特別條例遭到藍白陣營擱置，而民眾黨日前提出4000億特別條例版本已順利付委，賴清德總統今（11日）開記者會喊話在野黨，將政院版一同審議，才會符合憲法，新會期即將開始，希望朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作最最最優先的法案。
對此，民眾黨團總召陳清龍稍早回應，為了國防安全，當然會把國防軍購條例列入民眾黨最最最優先法案，且民眾黨不是擋政院版的軍購條例，「我們也同意將政院版條例可以付委，大家一起在立法院併案來監督、審查。」
1.25兆軍購預算證實含強弓戰術飛彈量產 攔截高度達70公里
【有片】台灣這點遭日韓狠甩！ 賴清德點出高市早苗勝選關鍵：我們也應這麼做
在野稱擋軍購因政府沒幫軍人加薪3萬 賴清德批錯誤連結：過去10年完成23項加給
民眾黨團同意院版軍購條例付委 黃國昌強調「立場沒變」：錢必須花在刀口上
民眾黨團總召陳清龍今（11）日表示將同意行政院版軍購條例付委審查，民眾黨主席黃國昌今日下午表示，民眾黨不斷的強調，支持台灣強化自己的防衛能力，不過民眾黨向來堅持一件事情，錢必須要花在刀口上，付出去的錢，必須要拿到東西，才能夠真正強化台灣的國防安全，這是向來一貫從來都沒有改變的立場。黃國昌說，也正是因為這個樣子，民眾黨才會提出自己的軍購特別條例的版本，那對於其......
劉世芳防白委助李貞秀調機密資料說重話：誰洩密誰負責！【齊有此理 精華版】
民眾黨不分區立委、陸配李貞秀上任後爭議不停，放棄中國籍與否至今仍受關注，內政部長劉世芳接受Yahoo《齊有此理》再次表態，不會提供李貞秀密件以上的資料，「誰洩密誰就要負責」，重申不要因為討厭劉世芳就想成打壓陸配。
民眾黨點頭同意院版1.25兆軍購條例付委 綠黨團：樂見釋出善意
政院版1.25兆國防特別條例持續遭到藍白陣營杯葛，民眾黨日前提出4000億特別條例版本已付委，民眾黨團總召陳清龍11日再宣布，會把國防軍購條例列入民眾黨最優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委」；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，樂見民眾黨團放下成見、釋出善意， 也呼籲國民黨也能以國家利益為重、停止杯葛。
賴將偕三軍司令籲通過軍購預算 白營：黨團版已付委 開議就能審
賴清德總統將於明（11日）上午10時將率三軍司令召開記者會，說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，呼籲朝野共同支持國防特別條例，並盡速完成審議通過。對此，民眾黨立院黨團今（10日）晚間批評，民眾黨團軍購條例已經付委，開議就能審，呼籲民進黨別再擋國防，且也請賴清楚說明，為何美方發價書總額僅不到4000億，卻獅子大開口想討1.25兆？
短評／柯文哲放行軍購案 藍白裂解的開端
賴清德親上火線召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，說明軍購特別條例戰略思維與政策方向之際。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨團點頭讓行政院版本軍購特別條例在新會期開議後付委，與民眾黨版同時列為新會期「最最最最優先法案」併案審查。
民眾黨版軍購條例早已付委 陳清龍嗆:到底誰在擋國防?
賴清德總統今日召開記者會,喊話立院儘速審議國防採購特別條例。台灣民眾黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳隨即召開記者會回應,強調民眾黨版軍購條例已於上個會期一讀通過付委,年後開議即可審查。
【震傳媒民調】賴清德最新信任度近5成逼近歷史高點 滿意度現黃金交叉
震傳媒今（11日）公布最新總統賴清德支持度民調，此次調查中，有45.5%受訪者對賴清德施政感到滿意，是自去年6月後再創新高點，另有41.5%不滿意，同時也是自去年11月不滿意度高於
冬奧奪銅淚崩！挪威名將自爆出軌盼挽回女友
[NOWnews今日新聞]挪威冬季兩項選手萊格雷德（SturlaHolmLaegreid）10日在米蘭冬季奧運贏得銅牌，不過，他在賽後受訪時卻在直播中突然淚崩坦誠自己對女友不忠，震撼發言一下子讓萊格雷...
國家檔案館摘鑽石級綠建築標章 庫房省電85%
（中央社記者潘姿羽台北11日電）國發會今天表示，國家檔案館新建工程摘下最高等級「鑽石級綠建築標章」，以及「銅級智慧建築標章」雙重認證。其中典藏豐富史料的檔案庫房，能耗較傳統庫房大幅減少85%。
民眾黨同意1.25兆軍購條例付委！鍾佳濱喊話藍黨團：停止程序委員會杯葛
1.25兆軍購特別條例多次遭藍白黨團阻擋，未能交付立法院外交國防委員會審查，總統賴清德今（11日）喊話，盼朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作「最最最優先」法案，而民眾黨立法院黨團總召陳清龍則表示，同意院版1.25兆軍購條例付委，並與民眾黨團版本併案審查。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱說，欣見民眾黨放下成見，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛。
