快訊／民眾黨曾有意納不分區 中配徐春鶯涉反滲透法裁准羈押禁見

記者莊淇鈞／新北報導

2023年選戰前，民眾黨曾因不分區立委的名單，有意納入中國籍配偶徐春鶯而引發國安爭議，當時時任主席柯文哲還表示沒見過徐春鶯，事後遭打臉，昨（26）日新北地檢發現徐春鶯涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪，針對相關涉案人發動搜索，並對徐春鶯聲請羈押，稍早前新北地院裁定羈押，且禁止接見通信。

1961年在上海出生的徐春鶯，是復旦大學企管系的高材生，1993年以中配身份嫁來台北，2000年間取得中華民國國民身份證，2016年後，以台灣新住民發展協會理事長身份活耀於兩岸，她持續對中配與兩岸議題發表意見，爭取中偶在台的公民權益，並多次率團在台或赴中進行兩岸交流活動。2023年10月間被傳出將在2024年立委選舉擔任民眾黨不分區及僑居國外國民選舉區的候選人，但因背景與言行引發爭議而作罷。

廣告 廣告

徐春鶯2017年間曾捲入天擎生技吸金案，該公司當年以假增資、真賣股等方式，吹噓提煉「紫杉醇」關鍵技術不法吸金1.6億元，而徐女當時就是天擎監察人，但她當時澄清自己只是在幫朋友掛名而已。

不良行為，請勿模仿！

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

「關渡王」漢哥穩定江湖秩序 生前婉拒「圓仔花」等大哥結盟

新北男疑抓螃蟹違規穿越馬路返家 騎士閃不過猛撞1死1重傷

獨家／江湖大嫂「漢嫂」開車路不熟 衝進金山磺港漁港內意外殞命

新北遭安置1歲童頭、臉瘀青 社工謊稱蚊子叮 家防中心：對照顧者已提告

