快訊／民眾黨發言人李有宜突宣布退黨 理由曝光

民眾黨發言人李有宜今天發文宣布請辭並同步退黨。（圖／翻攝李有宜臉書）

民眾黨發言人李有宜今天（30日）在臉書發文宣布請辭，同時辭去財務監督委員職務，並退出民眾黨。

李有宜過去曾任柯文哲競選辦公室發言人，2024年獲民眾黨徵召、以「藍白合第二示範區」參選新北市第2選區立委，對決民進黨老將林淑芬。雖然李最後落選，但仍拿下40.62％得票率，被視為鬆動新北深綠選區。

李有宜今天上午在臉書發文表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

台中市長夢碎？麥玉珍才喊要爭取 遭民眾黨中市黨部打臉：已提報沒合適人選

徐春鶯遭押嗆賴清德政治迫害 民進黨：民眾黨抹黑司法才是政治操作

被爆指使狗仔跟拍陳時中挨告 黃國昌嗆太可笑：是要告什麼啊