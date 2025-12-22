快訊/民視23日上映8點檔大戲《豆腐媽媽》今首映網路直播精彩片段，觀眾有眼福，曾智希穿胸罩性感滿滿

由金獎導演馮凱執導的年度八點檔大戲《豆腐媽媽》，（22日）盛大舉行首映會，現場星光熠熠、氣氛熱烈。

戲裡家族鬥爭與動人親情交織，戲外更充滿前輩提攜後輩的溫暖情誼，多段拍攝幕後故事首度曝光，也讓現場笑聲與感動不斷。22日首映會以網路直播測觀眾反應，由於節奏快、簡捷正向打破傳統苦情，網友反應很正向。

談到《豆腐媽媽》的創作初衷，總導演馮凱語氣誠懇表示：「我很希望拍出一部會被稱讚的好戲，但更重要的是，拍一部讓媽媽（周遊）每天都不能嫌棄的戲。」（李朝勇和周遊夫妻到現場參加兒子的首映，滿意的直點頭）。

總製作人黃錦鳳演藝圈人脈超強，以超強編劇團隊，加上總導演馮凱強力要求，要求所有演員不要死背劇本，真實呈現生話的樣貌，要求所有演員不要死背劇本，實力派女星陳仙梅第一次演台劇，此次為戲，全力配合馮凱導演對戲感的高標準要求，她從來沒有醫美，這次自掏腰包購入醫美導入儀維持鏡頭狀態，該花的錢都花了。趕不上進度的是面對導演常在現場臨時改台語台詞，壓力大到她一度因頻頻 NG ，因而懷疑人生，回家崩潰落淚，但首映會仍力挺導演，認為這樣的要求能讓年輕觀眾透過八點檔，重新認識正統又優美的台語俚語，「辛苦，但很值得。」

劇中表現亮眼的宮美樂，分享一場「萬家直播、一鏡到底介紹全家人」的高難度重頭戲，坦言拍攝前緊張到焦慮爆表。她特別感性點名感謝前輩錦雯，透露為了這場直播歌唱戲，錦雯不僅帶她進錄音室，更貼身指導唱法與旋律調整，「很多歌的旋律都是錦雯姐幫我完成的，真的救了我一命！」也讓她能更有自信詮釋萬家的活力與凝聚力。

曾子益為戲拚命的「重機驚魂記」，則成為首映會最熱話題。為了帥氣上陣，他特地考取重機駕照並購入二手車，沒想到拿到駕照才短短 3 天，就大膽載著宮美樂從桃園大溪一路騎回林口攝影棚。自嘲誤按方向燈遭路人痛罵，老婆聽聞後更驚呼：「宮美樂怎麼那麼勇敢！」曾子益說劇中被他載過的曾智希，曾智希演富豪第二代，被討債黑道追，曾子益出現不能見死不救，拉扯時耍帥時，曾智希性感內衣被流出，看首映的觀眾有眼福，在八點檔是一場很大的突破戲，曾子益談起那場戲，「她在下車瞬間嚇到差點想動手」。曾子益在《好運來》飾演反派，他也語帶保留，還是要大家相信人性本善，以及也要請大家23號先看《好運來》精彩大結局，再看《豆腐媽媽》的首播。

萬家豆腐的老闆洪都拉斯則笑稱，自己在片場話多到被導演虧像「更年期」，對於外界酸民質疑「沒人了嗎」的聲音，他也一笑置之，霸氣回應：「就當作積功德。」；謝瓊煖則表示在製作豆腐「素顏上陣」，練習的手速也越來越快，整個很上手，也透露連續演出兩部八點檔很辛苦，但也很開心可以再次跟馮凱合作。

同樣獲得高度關注的還有實力派卡司群。黃尚禾表示看首映試片時又哭又笑，直呼質感「像在看電影」，看到一半忘記自己參加首映會，但透露這次角色跟試片會主要的兩家人很有關係，不能劇透就請拭目以待；藍葦華分享自己很享受演爸爸的角色，雖然不常看網路留言，但抗壓性十足；馬國弼則挑戰口吃角色，希望以細膩演出翻轉觀眾既定印象。金鐘視后范瑞君在劇中化身「護子狂魔」希望大家看戲就會知道他的用心良苦。 民視八點檔收視神話即將再續新章，接檔熱播冠軍《好運來》的年度壓軸大戲《豆腐媽媽》，現場星光熠熠，不僅民視董事長王明玉、總經理廖季方率領萬星傳播製作單位現場首度曝光精采試片，濃郁的親情張力與寫實的職人精神，讓在場貴賓無不紅了眼眶，展現出接棒「全國第一」的強大氣勢。