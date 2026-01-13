快訊／民調出爐！民進黨高雄市長初選 賴瑞隆領先

民進黨高雄市長初選民調今日上午公布結果。（圖／民進黨提供）





民進黨高雄市長初選面臨「四搶一」的局面，參選人包含邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺，今（13）日上午民調結果也正式公布，由賴瑞隆以極小差距領先。

初選民調於昨（12）日晚間完成，邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺陸陸續續臉書發文感謝支持者相挺。民進黨發言人韓瑩說明，民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，根據10:30的開封結果，初選民調數字最高的是賴瑞隆，預計1月21日召開中執會正式提名。也代表賴瑞隆將代表民進黨參選，對上國民黨參選人柯志恩。

民進黨也強調，針對2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，秘書長徐國勇今日指派副秘書長何博文全程和四位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場四位候選人代表，過程完全公開、公正、公平，且全程錄影。

民進黨高雄市長民調初選結果出爐。（圖／東森新聞）

