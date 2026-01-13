快訊／民進黨初選以0.61％敗給賴瑞隆 邱議瑩：會繼續為高雄努力



民進黨今天（13日）公布高雄市長黨內初選民調，原本呼聲頗高的邱議瑩最終以0.61％的些微差距敗給賴瑞隆。對此，邱議瑩稍早在臉書上發聲，除了對支持者及團隊致謝外，也感謝獲勝的賴瑞隆、以及同樣參加初選的許智傑及林岱樺。

邱議瑩也強調，4人以理念和政見在初選中進行良性競爭，展現台灣民主最珍貴也最值得守護的風範，如今初選結束，未來她仍會繼續為高雄努力。

