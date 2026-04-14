快訊／民進黨前立委陳歐珀涉貪一審重判16年 其妻徐慧諭判4年半

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[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

前民進黨立委陳歐珀因涉嫌在任職間收受賄賂、護航特定產業，還與其妻徐慧諭合謀詐領助理費，因此遭台北地檢署依《貪污治治罪條例》等罪起訴涉案16人，此案在今（14）日上午進行一審宣判，法院認定陳歐珀犯行明確，判有期徒刑16年，褫奪公權3年；其妻子徐慧諭遭判4年6月，褫奪公權3年，全案可上訴。

前民進黨立委陳歐珀因涉貪，一審遭法院重判16年。（圖／翻攝自陳歐珀臉書）

根據起訴書，陳歐珀從2016年起，每月收受聯興國際物流公司所支付5萬元顧問費，累計金額逾413萬元。他遭控利用立法院質詢機會，以凍結港務公司預算為手段，使政府撤銷招募案、降低土地租金，還將特定承攬業納入紓困。另外，交通部在2018年規劃要限縮租賃業與Uber載客經營範圍，陳歐珀也被控收受4名租賃車業者50萬元賄款，以換取召開協調會並阻擋政策推動。

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除了收賄案外，經檢方調查發現，陳歐珀與其妻子徐慧諭還自2012年起涉嫌以浮報助理費的方式，詐領公款達411萬餘元。徐慧諭還被查出在2018至2019年間，涉嫌利用職務之便，指示助理將「勁宜蘭協會」資金110萬元匯入個人帳戶，並將其用於支付個人、家庭開銷，遭檢方認定涉及公益侵占。

陳歐珀在2025年6月遭搜索約談，並一度遭羈押禁見長達173天，期雖坦承詐領助理費，但對於收賄及洗錢部分一概否認。北院於去年11月裁定其以500萬元交保，並實施科技監控，期曾在一審宣判前夕以配戴腳鐐影響體檢為由，聲請撤銷科技監控，但遭北院駁回。

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