快訊／民進黨前立委陳歐珀 涉貪874萬一審重判16年

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民進黨前立委陳歐珀涉貪汙遭判刑，合並執行16年。（資料照片／王侑聖攝）



民進黨前立委陳歐珀曾連續3屆當選，但卻被查出在任內收賄、浮報公費助理薪資，犯罪總額高達874萬元；此外，陳歐珀的妻子徐慧諭私自挪用勁宜蘭發展協會110萬元公款，遭台北地檢署依收賄、公益侵占等罪嫌起訴。台北地院今天（14日）宣判陳歐珀各罪合併執行16年，褫奪公權6年；徐慧諭各罪名合並執行4年6月，褫奪公權3年。全案仍可上訴。

本案源自2023年爆發的「im.B詐騙吸金案」調查期間，陳歐珀被爆料無償提供辦公室、箱型車給主嫌曾耀鋒使用，他最後雖然退選，但去年復出參選宜蘭縣長的聲音不斷，隨後就遭檢舉在立委任內涉嫌長期收賄，檢方後續發動搜索約談，最後起訴多達16人。而陳歐珀也在審查期間遭羈押174天，法院去年11月才裁定他以500萬元交保，須配戴電子腳鐐。

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檢方調查，陳歐珀在立委任內先後聘用洪文宗、民進黨前副秘書長許仁圖為「特別顧問」，但其顧問費卻由時任聯興國際物流公司董事長的洪英正支付，而陳歐珀則在立院持續推動對聯興公司有利的修法及措施，等同於變相收賄。

此外，陳歐珀也涉嫌收受租賃業者的50萬元現金，並為此要求交通部暫緩實施裁罰租賃業者違法攬客，且陳歐珀為掩飾自己收賄，還在收下現金後由勁宜蘭發展協會開立捐款收據，偽裝成捐款。檢方在調查後於去年起訴陳歐珀等16人，對陳求處共24年2月徒刑。

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