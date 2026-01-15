快訊／民進黨台南市長初選民調出爐 陳亭妃險勝林俊憲

民進黨台南市長黨內初選人包括立委陳亭妃和林俊憲。（圖／翻攝自陳亭妃、林俊憲臉書）





民進黨台南市長初選結果今（15）日午間揭曉，台南市長初選人包括立委陳亭妃和林俊憲，如今結果出爐陳亭妃險勝林俊憲，兩人僅差約2.7個百分點，預計將在下週正式提名。

根據民進黨公布的最終民調結果顯示，陳亭妃以60.85%贏過林俊憲58.16%，兩人僅差約2.7個百分點，也代表陳亭妃即將代表民進黨出戰台南市長選戰，第六度對決國民黨立委謝龍介。

民調結果出爐，兩人僅差約2.7個百分點。（圖／東森新聞）

民進黨發言人韓瑩說明，根據開封結果，兩人數字最高的是陳亭妃，提名作業會經由下週選對會送交中執會後確定提名程序，今天的開封結果一樣由何博文副秘書長以及兩位候選人代表陪同開封，全程錄影。

針對外界好奇，黨內初選競爭激烈後續要如何團結？對此韓瑩表示，候選人代表都一致同意結果，相信候選人會發表相關對於民進黨團結、對2026勝選有希望的言論。