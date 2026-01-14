快訊／民進黨嘉義縣長初選民調出爐 蔡易餘大勝對手

民進黨嘉義縣長初選民調，由立委蔡易餘勝出。（圖／蔡易餘國會辦公室提供）





各黨派積極布局年底大選，民進黨本週進行台南市長、高雄市長及嘉義縣長的初選民調，昨（13）日宣布高雄市長由立委賴瑞隆出線，今（14）日再公布嘉義縣長的初選民調結果，由蔡易餘勝出，預計今晚將執行壓軸的台南市長初選民調。

民進黨嘉義縣長初選人選有立委蔡易餘、議員黃榮利，昨日晚間6時至10時30分，由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成1200個有效樣本數後，於今日公布結果，蔡易餘大勝黃榮利，預計將獲得民進黨提名出戰。

更多東森新聞報導

國民黨新北「不初選、走協調」 傳2/14前完成新北提名

賴瑞隆綠初選勝出將選高市長！「不到1%差距」擊敗邱議瑩

輸賴瑞隆0.6百分點 邱議瑩錯失高雄市長選舉回應了

