快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘以64.81%擊退黃榮利勝出

記者盧素梅／台北報導

民進黨嘉義縣長提名政見會民進黨嘉義縣議員黃榮利（左）、民進黨立委蔡易餘（右）。（圖／民進黨提供）

2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，蔡易餘獲64.81%，黃榮利38.19%，由蔡易餘出線，將對決國民黨的參選人王育敏。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12日至17日進行，12日起進行民調抽籤，首日由高雄打頭陣，投入高市長黨內初選的立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、林岱樺等陣營，最後由賴瑞隆勝出；13日抽出的是嘉義縣，投入黨內初選的包括蔡易餘、黃榮利，結果今天上午揭曉。

民進黨嘉義縣長初選民調果。（圖／民進黨提供）

根據民調辦法，經抽籤決定民調的縣市，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果。

