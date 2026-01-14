快訊／民進黨嘉義縣長民調初選結果出爐！蔡易餘勝出 今晚「妃憲大戰」開打

民進黨嘉義縣長初選結果出爐。（民進黨提供）

民進黨布局2026縣市首長大選，嘉義縣進行初選民調，經過昨（13）日晚間民調調查，樣本數已經足夠，並在今天公布結果，由立委蔡易餘出線。

民進黨布局2026大選，其中嘉義縣、台南市、高雄市從本週開始進行民調初選，其中高雄市的部份已經出爐，由立委賴瑞隆拿下最高的55.9995%勝出，提名程序將經下週選對會提報中執會後通過。

民進黨今天表示，2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，今日，秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和兩位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場２位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。其結果由蔡易餘出線。

民進黨嘉義縣長初選民調結果出爐。（民進黨提供）

民進黨今天晚間則會進行台南市長初選民調，人選則有立委陳亭妃、林俊憲，「妃憲大戰」將會是這次初選的壓軸。

