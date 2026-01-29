快訊／民進黨團總召改選 蔡其昌宣布登記與柯建銘競逐

立委蔡其昌今（29日）宣布登記參選民進黨團總召。（資料照片／王侑聖攝）





2月1日立法院新會期開始，民進黨團幹部依例改選，立委蔡其昌今（29日）宣布登記參選總召，蔡其昌表示，這段時間收到各派系、黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在這個階段，多分擔一些責任，因此在各界勸進鼓勵下他決定登記參選總召。

蔡其昌表示，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。也正因如此，面對大家的勸進，他其實思考很久的時間。民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是重要資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。

蔡其昌說，在大家的勸進與鼓勵之下，他選擇站出來登記。這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓他們更團結、更有共識。無論結果如何，都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。「對我來說，最重要的不是個人的角色，而是我們能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好。」

蔡其昌表示，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，他我始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，他期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。