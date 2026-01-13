快訊／民進黨高雄市長初選民調出爐 賴瑞隆以0.61％差距打敗邱議瑩

賴瑞隆以0.6188％的差距險勝邱議瑩，將代表民進黨競選高雄市長。（資料照片／王侑聖攝）



民進黨高雄市長黨內初選昨天（12日）已進行初選民調，今天（13日）公布民調結果，由賴瑞隆以55.9995％勝出，以0.6188％的差距險勝第二名邱議瑩55.3807％，將代表民進黨競選高雄市長。而第三名的許智傑51.9022％、第四名的林岱樺則是50.5986％。

根據民進黨公布的結果，這次民調機構包括民進黨中央黨部、山水民調、典通民調3家，並把4名候選人各自與國民黨參選人柯志恩比較。在民進黨中央的民調中，賴瑞隆以55.0773％勝出，之後依序是邱議瑩的53.1517％、許智傑52.4895％、林岱樺49.6208％。

在山水民調中，則是邱議瑩以56.2533％勝出，之後才是賴瑞隆的55.2605％；不過典通民調則又是賴瑞隆以57.6606％拿下第一名，第二名的邱議瑩為56.7371%。而三家民調加總結果，賴瑞隆最終以55.9995％奪冠，以0.6188％的些微差距擊敗邱議瑩的55.3807％。

三家民調結果加總後，賴瑞隆以55.9995％勝出。（民進黨提供）

