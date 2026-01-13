快訊／民進黨高雄市長初選民調結果出爐：賴瑞隆勝出 可望獲提名

記者盧素梅／台北報導

2026年民進黨高雄市長初選電話民調昨（12）日晚間展開，參與初選者包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺四名人選，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（13）日上午揭曉結果，由賴瑞隆出線，可望獲得黨中央提名，對決國民黨高雄市長參選人柯志恩。

根據民進黨公布的民調結果，賴瑞隆獲得 55.9995，獲得第一；邱議瑩獲得55.3807，排名第二；許智傑獲得51.9022，排名第三；林岱樺獲得50.5986，排名第四。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12日至17日進行，昨起進行民調抽籤，第一天由高雄打頭陣，投入高市長黨內初選的立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、許智傑等陣營。

根據民調辦法，經抽籤決定民調的縣市，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果。

