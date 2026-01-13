快訊/民進黨2026初選第二波民調！ 蔡易餘、黃榮利決戰今晚

民進黨針對2026年大選台南市長、高雄市長及嘉義縣長進行初選民調，在昨天抽到高雄市長率先做民調；今早（13日）民進黨宣布第二梯民調縣市抽籤結果為嘉義縣。將由立委蔡易餘、議員黃榮利對決，若民調順利完成樣本數，明天中午以前民調結果就會出爐。

民進黨2026大選初選。（圖／資料照）

民進黨高雄市長初選者，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺；台南市長初選者，立委陳亭妃、林俊憲；嘉義縣長初選者，立委蔡易餘、議員黃榮利。

嘉義縣長初選今晚登場。（圖／民進黨）

高雄、台南市長及嘉義縣長於12日開始進行初選電話民調，根據抽籤結果，12日先執行高雄市長初選民調，今天則是抽到嘉義縣長民調；明天將會由台南市壓軸登場。

根據民調辦法，黨中央上午抽籤，決定當天是哪個縣市民調，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天結果出爐並且公布下個民調縣市。

