快訊／民進黨2026初選！台南壓軸民調今晚登場 陳亭妃、林俊憲將對決

記者盧素梅／台北報導

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調昨日起進行，繼12日由由高雄市初選打頭陣，13日嘉義縣長初選登場，民進黨今（14）日確定今晚由台南市進行初選民調，參與者包括立委林俊憲及陳亭妃，若民調順利完成樣本數，明天中午以前民調結果就會出爐。

高雄、台南市長及嘉義縣長初選電話民調，於12日至17日進行。民進黨今天宣布，今日執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，由最後一個選區台南市舉行。

根據民調辦法，黨中央今天上午抽籤，決定今天是哪個縣市民調，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。

