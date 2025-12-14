快訊／氣象署發低溫特報！這6縣市今晚氣溫恐降10度以下

記者李鴻典／台北報導

冷的有感！中央氣象署在今（14）天10:21發布低溫特報指出，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今（14）日晚至明（15）日上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

氣象署列出低溫區域【黃色燈號(寒冷)】，新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。（圖／翻攝自氣象署）

氣象署也說，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

