快訊／氣象署發布北北基大雨特報！大雨持續至明早

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

交通部中央氣象署今（19）日下午發布大雨特報，表示因受到東北季風影響，易有短延時強降雨，易有短延時強降雨，基隆北海岸、臺北市地區(南港區)及新北市山區傍晚至晚上有局部大雨發生的機率，民眾外出須留意是否需要攜帶雨具。

氣象局發布大雨特報，北北基將會有局部大雨發生的機率。（圖/翻攝自交通部中央氣象署）

氣象方面，隨著強烈大陸冷氣團南下，氣象署預估最快今日入夜開始各地普遍都會開始降溫，北部地區最低溫普遍來到15至16度，並有高機率會降雨；中部地區最低溫也來到15至16度，保持晴時多雲天氣；南部、東部及澎湖地區最低溫來到17至18度，花蓮縣有40%機率降雨，其餘地區多為晴時多雲；離島部分，連江縣最低溫來到10度，並有小機率降雨、金門縣最低溫來到12度，天氣為晴時多雲。

廣告 廣告

隨著強烈大陸冷氣團南下，氣象署預估最快今日入夜開始各地普遍都會開始降溫。（圖/翻攝自交通部中央氣象署）

更多FTNN新聞網報導

冷氣團下週二南下！部分地區恐跌破10度 降雨範圍曝光

早晚仍偏冷！冷氣團明白天起減弱將回溫 一週內2波東北季風增強

冷到爆還沒結束！8縣市齊發低溫特報「探10度以下」 花東有局部短暫雨

