快訊／江啟臣簽署同意黨中央提名方案：結果交給民主、團結留給台中

政治中心／程正邦報導

台中市長盧秀燕曾多次公開呼籲，希望黨中央在 1 月底前敲定人選，如今跳票引起基層焦慮。(圖／中市經發局提供)

國民黨台中市長黨內提名陷入膠著，面對基層湧現的焦慮與地方勸進聲浪，立委江啟臣今（1）日於臉書正式發聲。他宣布，為了終結不確定性並落實對黨中央的尊重，他已正式簽署同意黨中央提出的提名協議事項。江啟臣強調，國民黨不該被等待拖慢，「我願意把競爭交給制度，把團結留給台中」。

江啟臣簽署同意黨中央提名方案，發文表示：結果交給民主、團結留給台中。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

回應盧秀燕期待 江啟臣坦言：提名時程與期待有落差

台中市長盧秀燕曾多次公開呼籲，希望黨中央在 1 月底前敲定人選，隨後也表達希望提名作業最晚不要超過 2 月 19 日。江啟臣在發文中感性提到，今天已是 2 月 1 日，盧市長「1 月底定案」的期待已成幻影，他在勤走基層時，深刻感受到支持者的不安與不耐，這讓他深感必須加速進程。

廣告 廣告

江啟臣透露，雖然黨中央自去年 12 月便啟動徵詢，但直到今年 1 月 16 日才進行第一次協調且最終破局。雖然目前尚未收到第二次協調通知，但黨中央已將協議方案傳達給參選雙方。他直言，協議內容在時程上無法達到盧市長建議的 2 月 19 日前完成，與他個人「越快越好」的期待也有顯著落差。

2026台中市長選舉，綠由何欣純（右）出戰，藍有楊瓊瓔（中）、江啟臣（左）爭提名。（組合圖／翻攝自何欣純、楊瓊瓔、江啟臣臉書）

「讓不確定結束」 江啟臣公開宣布簽署協議

儘管對提名速度感到遺憾，江啟臣仍決定履行承諾，以大局為重。他公開宣布已簽署黨中央的協議事項，展現配合體制的態度。 江啟臣強調，希望黨內民主競爭是「團結的起點」，不應造成對立，而是一場壯大力量的接力賽。他呼籲，台中不該被這種不確定的焦慮感綁架，國民黨更不能因為行政程序的等待而拖慢了前進的步伐。

隨著江啟臣正式簽署協議，也意味著國民黨台中市長的提名爭議進入了制度化的收尾階段。江啟臣於文末強調：「讓不確定結束，讓團結開始。」此舉無疑為近期低迷的藍營基層士氣注入了一劑強心針。

更多三立新聞網報導

台中狠母疑餵藥害死2幼兒 盧秀燕：沉痛和不捨、社會局已介入協助

AIT高層月內二訪台中！谷立言會盧秀燕 深化AI、智慧製造產業鏈結

獨家揭密！台中市場「生廚餘」竟混垃圾燒 綠能發電空轉焚化爐瀕臨崩潰

豐康牧場匿報禽流感又私埋死雞 中市府重罰115萬

