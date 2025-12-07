快訊／沈伯洋陪女兒突遭嗆！男子畫面曝光

▲沈伯洋陪女兒騎腳踏車突遭一名男子上前持手機錄影嗆聲。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋今（7）日發文表示，自己陪著女兒在國家音樂廳旁騎腳踏車，突有一名男子從側邊過來，持手機以手電筒強光照著兩人，嗆聲「為什麼做網軍？為什麼說中國全球追捕？」等語，沈伯洋反問對方卻無法回答，最後更嗆「寧願相信共產黨也不相信你，被通緝活該！」讓他不禁感嘆國民黨跟共產黨一天到晚散播謠言，最後就是這樣，「當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知」。

沈伯洋表示，今天帶女兒去國家音樂廳，表演結束之後牽著女兒散步去騎腳踏車，突然一名男士從側邊走上來，用手機手電筒強光照著兩人並錄影，隨後問道「你為什麼做網軍？你為什麼說中國全球追捕？你不知道自己做什麼壞事嗎？你知道你在台灣也很危險嗎？」

沈伯洋反問消息哪來，對方卻完全無法回答，自己則回應「那請他去問習近平為何要追捕我」。對方則說，寧願相信共產黨，也不會相信他講的，「被通緝是你活該」。

最後沈伯洋感嘆表示，國民黨跟共產黨一天到晚散播謠言，最後就是這樣，當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知，「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。

