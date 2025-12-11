快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了

記者楊佩琪、簡榮良／高雄報導

開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。

沈慶京爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。（圖／翻攝畫面）

柯文哲今日再度出庭，進行證據提示，過程中點名林欽榮是可疑證人；其中2個論點被檢察官採用，一是訴訟期間不可以受理陳情，二是不可用都市計畫法第24條辦理容積獎勵。柯文哲強調，林欽榮自己當過副市長，怎麼會不知道訴訟期間仍可以接受陳情？何況「凡走過必留痕跡」，林欽榮講的根本和做的不一樣，出庭完就回到高雄市去修改樹計畫法高雄市施行細則，所以到底出庭作證時是忘記了，還是根本在說謊。

柯文哲點名全案有2個可疑證人，一是蘇麗瓊，一是林欽榮。（圖／翻攝畫面）

沈慶京則爆料，不知道是不是林欽榮恨柯文哲，可能柯P檔了他搞錢的機會，「我聽到的聲是，他在台南高雄那也搞錢」。

對此，林欽榮回應，針對台北地院今日傳喚柯文哲、沈慶京兩被告到庭提示證據，誣指本人配合檢方「入罪於被告」，充滿情緒用語，並捏造諸多不實指控，予以嚴正駁斥，且將採取必要法律行動捍衛本人名譽。

