快訊／沒掉官！藥檢鯛魚排翻車「喊國賠」衛生局長自請處分 懲處名單曝

這鍋最終由局長承擔了！高雄市衛生局出大包，昨（4）晚臨時召開重大事件記者會，一改過往強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，坦承日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥「恩氟喹啉羧酸」，是烏龍一場！起因全是29歲離職陳姓研究女助理擅自更動電腦參數，整整放大十倍才導致誤檢。今（5）日局長黃志中信誓旦旦喊出要國賠，懲處名單中最高層級到副局長，卻隻字未提自己會受到處分，事件遲遲無法止血；就在稍早黃志中向陳其邁自請處分，並未下台。

局長黃志中今（5）日信誓旦旦喊出國賠，懲處名單中最高層級到副局長，卻隻字未提自己會受到處分，引發不滿；就在稍早黃志中向市長自請處分。（圖／翻攝畫面）

才剛重砲狂轟業者自行送驗的原料樣品為「不同檢體」，事隔一天風雲變色，高雄市衛生局昨（4日）晚18時，以重大事件召開記者會，衛生局長黃志忠、副局長潘炤穎、檢驗科科長林學慶，一開始就鞠躬道歉，認了這次羅生門是人員疏失，因為電腦設定條件遭到更改，導致設定放大十倍，台灣鯛魚排誤檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。

陳女直到今日凌晨3時許才離開市刑大，她全身包緊緊裹著羽絨衣，初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。（圖／翻攝畫面）

而始作俑者，竟是剛離職的29歲的陳姓研究女助理。衛生局表示，10月27日至11月4日、內部2次檢驗期間，液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS）都由陳女操作，幾乎完成整份報告，職代人員只是善後；由於檢驗SOP「48項套組數值」已經設定好，正常不會更動，基於慣性操作原則，忽略檢查程序，以至於複驗結果跟初驗結果一致，直到雲林提出未驗出證明，才進行內部調查、還原電腦紀錄，意外發現異常更動軌跡。就這樣一錯再錯，陳女一個人負責生殺大權。

國人和業者被擺了一道，怒火中燒！衛生局長黃志中今日出面說明，求償部分將會依國賠，「該負責就負責」；陳姓女研究助理到案後已坦承疏失，不會只追究她一人，懲處名單中最高層級到副局長，卻被發現隻字未提自己會受到什麼處分，引發外界質疑聲浪。

下午14時許，食藥署人員與檢察官前往衛生局查看液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS)。（圖／翻攝畫面）

議員陳麗娜砲轟，衛生局早已螺絲掉滿地，衛生局出錯的不是電腦設定，而是人謀不臧、蠻橫不專業，除非衛生局長黃志中下台、衛生局大換血，否則道歉再多次也無法止血。

衛生局下午證實，局長黃志中因督導不周已自請處分，市長已對局長提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

另外，業務相關違失人員包括潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長分別予以記過一次至二次不等之處分；已離職陳姓臨時人員及簡姓研究助理，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

至於案件最新進展，目前已移送檢調釐清該名研究員是否有故意或過失，雄檢指派給具有化學背景、台大農化系畢業的林恒翠檢察官偵辦；她曾偵辦張介宗殺人分屍案、徐少東偷渡案、三元電池廠爆炸案等社會矚目案件。今日下午她會同食藥署人員前往衛生局查看液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS)，不放過任何蛛絲馬跡，全力拼湊事件全貌。

