快訊／法國檢方突襲X平台！搜索原因曝光 馬斯克也被傳喚

國際中心／彭淇昀報導

法國巴黎檢察官辦公室3日表示，他們已對社群平台X在法國的辦公室展開搜索，檢方聲明指出，收到有關X人工智慧聊天機器人Grok運作方式的投訴，提到Grok過去提供的圖片生成功能，曾被指可生成女性及兒童不雅照，引發多國封鎖與譴責。對此，X平台的執行長、全球首富馬斯克，也已被傳喚，將於4月出席聽證會。

法國巴黎檢察官對社群平台X展開搜索，馬斯克，也已被傳喚，將於4月出席聽證會。（圖／翻攝自馬斯克IG）

據《CNN》報導指出，這次搜索行動是去年1月展開的一項調查的一部分，由檢方網路犯罪部門指揮，歐洲刑警組織（Europol）也參與其中。

據報導稱，巴黎檢方指出，馬斯克與X前執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）均被要求於4月20日出席聽證會，X的其他員工則以證人身分被傳喚。調查已持續1年多，焦點包括X或其高層可能濫用演算法及詐欺性數據擷取。

檢方聲明指出，收到有關X人工智慧聊天機器人Grok運作方式的投訴後，調查範圍已擴大，涵蓋涉嫌共謀持有與傳播兒童色情影像，以及利用深偽技術侵犯個人肖像權等潛在犯罪。Grok過去提供的圖片生成功能，曾被指可生成女性及兒童不雅照，引發多國封鎖與譴責。開發Grok的xAI公司上月表示，未來不會在這類行為被視為合法的國家開放此功能。

對此，X平台尚未對此案發表回應，馬斯克也未在X帳號上發表相關言論。去年7月，他曾否認最初指控，稱這是一場「具有政治動機的刑事調查」。

不過，巴黎檢方強調，「在此階段，這項調查的執行是建設性做法的一部分，其目的最終是確保X平台在國家領土上營運時，能遵守法國法律」。此次調查源自一名國會議員的檢舉，指控X平台演算法帶有偏見，可能扭曲自動化數據系統運作。檢方補充，他們已停止使用X，改採微軟的LinkedIn及Meya的Instagram。

