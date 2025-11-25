快訊／法官判了！黃子佼二審刑期出爐





黃子佼因持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月徒刑，經上訴後，其律師昨（24日）發布聲明已與全數被害人和解，為二審判決投下變數。二審法官今早依個資法，判處黃子佼1年6月，緩刑4年。

黃子佼因性騷、捲入創意私房，形象及事業跌至谷底，今年10月也證實與女星孟耿如離婚。而在事件延燒2年、二審宣判前夕，其律師宣布黃子佼已與所有被害人達成和解。

律師透過聲明表示，每一張兒童性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷，如果沒有下載就沒有人會供給，黃子佼對於當年做錯的事情誠摯悔悟，祈求每位受害者原諒。但黃子佼案吹哨者，旅法網紅Zofia反駁，表示「全數和解」不包括被黃子佼性騷，還有他聲稱「合意性交」的女孩們。

